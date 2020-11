El ente investigador canceló la audiencia en la que formalizaría la investigación contra Diana Díaz, exdirectora de Señal Colombia, tras un comité jurídico interno. La decisión todavía no es definitiva, advirtió la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

Al menos por ahora, la Fiscalía se abstuvo de formalizar un proceso penal en contra de la periodista y exdirectora de Señal Colombia, Diana Díaz. La comunicadora fue quien filtró una conversación de 2018 en la que se oye cómo el entonces gerente de RTVC, el sistema de medios públicos, ordenaba censurar el programa Los Puros Criollos, porque le incomodaban las opiniones de su presentador, Santiago Rivas. “Matamos la producción”, se escucha decir a Bieri. Su imputación estaba programada para el 18 de noviembre, pero la diligencia fue cancelada.

(En contexto: “Es difícil no ver estas acciones como una intimidación”: director de la Flip sobre caso de Diana Díaz)

Pues este viernes la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que ha acompañado la defensa de Díaz, dio a conocer que la Fiscalía retiró la audiencia de imputación de cargos. A la periodista venían investigándola por el delito de utilización de asunto sometido a secreto o reserva, luego de que ella misma allegara el audio de la conversación a la Flip en 2019. Bieri, por otro lado, renunció a RTVC, pero terminó reencauchado como asesor de comunicaciones del presidente Iván Duque. Ahora, él enfrenta un juicio disciplinario en la Procuraduría, pero a ella la investiga la justicia penal.

La Flip aseguró que, “tras la insistencia de Diana Díaz, el 12 de noviembre la Fiscalía realizó un comité técnico jurídico. Allí se decidió el retiro de la solicitud de la audiencia con el fin de continuar recaudando elementos materiales probatorios, para tomar una decisión de fondo”. Es decir, Díaz continúa bajo la lupa de la justicia, por lo que la fundación dejó claro que seguirá acompañando el caso hasta que el ente investigador “desista y cierre la investigación”, pues estas actuaciones configuran un uso indebido del derecho penal.

#AlertaFLIP | La @FiscaliaCol retiró la solicitud de audiencia de imputación en contra de Diana Díaz por el delito de "Utilización de asunto sometido a secreto o reserva".



🧵Abrimos hilo👇🏽 pic.twitter.com/TH5I2xpIqq — FLIP (@FLIP_org) November 13, 2020

(Lea también: Procuraduría llama a juicio disciplinario a Juan Pablo Bieri por censura a Los Puros Criollos)

“Para una prensa libre e independiente son indispensables la reserva de la fuente, la protección a los denunciantes, y su respeto en el marco de la investigación y sanción de delitos”, dijo la Flip. Ya en los últimos días de octubre, luego del revuelo que causó la posible imputación a Díaz, el fiscal general Francisco Barbosa había aceptado reunirse con la fundación “para revisar el asunto, siempre en pro de garantizar los derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad expresión, sin menguar la independencia y autonomía de los fiscales de cada caso”, dijo la Fiscalía en su momento.

Esa reunión la había pedido insistentemente el director de la Flip, Jonathan Bock. “Resulta necesario expresarle nuestra más alta preocupación frente al ambiente de miedo y autocensura que puede generar el inicio o avance de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación en contra de periodistas, fuentes, medios de comunicación y colectivos que hacen uso de su libertad de expresión para informar u opinar sobre asuntos de interés público”, escribió Bock en una de las cartas que le envió al fiscal Barbosa.

(Lea también: Fiscal Francisco Barbosa se reunió con la FLIP para hablar sobre libertad de expresión)

La grabación de la conversación entre Díaz, Bieri, y otra persona más, fue revelada por La Liga Contra el Silencio –una alianza de medios de comunicación contra la censura en Colombia– a comienzos de 2019 y fue la prueba de censura. Según se escucha en el audio, la intervención de Santiago Rivas en un episodio de La Pulla sobre el inconveniente proyecto de ley TIC que promovía el Gobierno, fue el motivo por el cual Bieri tomó la decisión de sacar de la parrilla de Señal Colombia las repeticiones de Los Puros Criollos y de sabotear la temporada por estrenar.

“Matamos la producción, la ponemos a las tres de la mañana”, son algunas de las palabras que se escucha decir al exgerente de RTVC en la grabación, sobre el programa. “¿Cómo hacemos para que (Santiago Rivas) no salga más en nuestros productos?”, pregunta Bieri a otra persona presente en la reunión. “Si se vuelve a hacer Los Puros Criollos, se hace con otra persona. No hay posibilidad de que él lo vuelva a hacer. Mejor dicho, no hay posibilidad de que en esta gerencia vuelva a trabajar con esta empresa. En ninguna coproducción y producción. No hay posibilidad”, sentencia.