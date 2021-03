Fiscalía creó “grupo élite preelectoral” para investigar hechos de corrupción

El anuncio lo hizo el fiscal general Francisco Barbosa quien se presentó ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para exponer el balance de su gestión, tras un año al mando de la entidad.

Ha pasado poco más de un año desde que Francisco Barbosa asumió el mando de la Fiscalía General de la Nación. Durante este tiempo le ha hecho eco a una Fiscalía descentralizada que hace presencia en los territorios y que “habla con resultados”. Sobre resultados precisamente hablo Barbosa este jueves en su visita a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a quienes les entregó un informe de lo que ha sido su gestión. (Lea también: El primer año del fiscal Barbosa)

Una de las novedades anunciadas por el fiscal fue la creación de un grupo élite electoral que desde este momento está dedicado a investigar los presuntos actos de corrupción que se presenten, especialmente, durante este año preelectoral. Lo que espera Barbosa, según le dijo a los magistrados, es que para el mes de octubre o noviembre este equipo especializado presente resultados.

Barbosa habló de su visita a los territorios que, según dijo, le ha permitido tener un diagnóstico claro sobre el funcionamiento de las 85 seccionales del país. Además, señaló que los 85 recorridos a diferentes puntos del territorio le sirvieron para consolidar tres puntos clave para la función de la Fiscalía: la itinerancia, la concentración de actividades investigativas y la articulación.

“Si los criminales los criminales se estaban moviendo, la Fiscalía se tenía que mover. No podíamos pensar en términos solamente de competencias cerradas o de jurisdicciones cuando, además, los delincuentes estaban cruzando el país sin ningún tipo de problema a través de corredores regionales de criminalidad”, explicó Barbosa.

En ese sentido, explicó fiscales e investigadores se han tenido que mover a los lugares donde ocurren los hechos criminales para salvaguardar elementos de prueba y tener una visión clara de lo ocurrido. Esta estrategia, también ha facilitado una labor articulada con la Rama Judicial, la Fuerza Pública, la Policía Judicial y otras entidades, según refirió el fiscal. (Le puede interesar: Fiscales de Iberoamérica rechazan “actos de presión” contra Barbosa por su visita a Ecuador)

En su presentación ante los magistrados, el vocero del ente investigador enfatizó en que su esfuerzo ha estado enfocado en dar a la ciudadanía respuestas reales. En sus palabras, un “resultado no es una expedición de una orden de captura. He venido insistiendo en las diferentes seccionales del país que no celebremos órdenes de captura. Celebrar órdenes de captura en términos judiciales es como si uno en el fútbol estuviera celebrando saques de banda. Lo que hay que hacer es materializar las capturas y, al mismo tiempo, poner a esas personas ante juez de garantías para lograr las medidas de aseguramiento cuando se requieran”.

El fiscal expuso sus cifras sobre los resultados que, según su balance, ha obtenido la entidad. En ese sentido, señaló un avance del 71.50% en masacres (homicidios múltiples), un progreso de 65.35% en el esclarecimiento de crímenes contra defensores de derechos humanos y un avance del 95.52% en el esclarecimiento de feminicidios. Esto significa, según las cifras del fiscal, que los hechos relacionados con este último crimen están resueltos casi en su totalidad.

Asimismo, habló de los logros obtenidos en las labores de persecución criminal y en los corredores de droga en puntos específicos del país. En estas actividades, dijo el fiscal, se han capturado a 2.117 presuntos integrantes de estructuras al margen de la ley como el Eln, disidencias de las Farc y Clan del Golfo, entre otros. Además, señaló, se logró la judicialización de 9.813 personas que harían parte de grupos delincuenciales y la incautación de más de 373 toneladas de sustancias psicoactivas.

Otro de los asuntos de los que habló el fiscal fue la puesta en marcha de la estrategia “Argenta” cuyo objetivo es el de afectar el patrimonio de las organizaciones ilícitas. En ese sentido, la iniciativa incluye actividades investigativas con fines de extinción de dominio y para develar operaciones de lavado de activos. “Ya no más proceso penal por un lado y proceso de extinción de dominio por el otro después. Estamos en procesos espejo, ellos van por lo penal pero al mismo tiempo vamos con fiscales de extinción de dominio en tiempo real, con eso cuando golpeamos, golpeamos también finanzas y quitamos los bienes”, explicó.

Finalmente, Barbosa se refirió a uno de los casos judiciales emblemáticos en el país: Odebrecht. Según le dijo a los magistrados, hay un Grupo de Tareas Especiales en la Fiscalía dedicado exclusivamente a este asunto. “Inmediatamente pusimos 15 fiscales, apoyados por CTI y analistas, y cooperación judicial con Estados Unidos, Brasil y Perú; y empezamos a generar ya resultados, principios de oportunidad, ya se han firmado varios, sobre todo en los subcontratistas”, indicó Barbosa. (Lea también: Caso Odebrecht: un año y medio de anuncios sobre la imputación a tres fichas clave)

Lo cierto es que el escándalo estalló hace cuatro años y, por ahora, lo único claro es que la multinacional pagó sobornos a unos congresistas, funcionarios y algunos lobistas para quedarse con contratos estatales. Los sobornados aceptaron y fueron condenados; sin embargo, es poco lo que se puede decir acerca de si hubo más comprometidos de los gobiernos Uribe y Santos en el escándalo de Odebrecht, si los brasileños aportaron plata a las campañas de 2014 o si la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez —apartado del caso por conflicto de intereses— encauzó o paralizó una de las investigaciones más importantes de las últimas décadas. Solo se sabe que hay procesos abiertos.

Según el más reciente anunció del fiscal Barbosa sobre el tema, su atención está centrada en tres frentes: la adjudicación de la Ruta del Sol 3, la contratación del interconector Tunjuelo-Canoas y los presuntos aportes de Odebrecht a la campaña Santos 2014. Por eso, agregó el anuncio de una imputación de cargos cantada desde 2019, con nuevo delito y otros nombres sobre la mesa.

En total, explicó que llamará a imputación de cargos a 12 personas. Todo, agregó el fiscal Barbosa, a cargo del Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht, bajo la batuta del coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes Durán, su mano derecha. (Le puede interesar: Las señales del fiscal Barbosa para el futuro del caso Odebrecht en Colombia)