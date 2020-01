Fiscalía de Venezuela imputó tres cargos a Aida Merlano

Redacción Judicial

La Fiscalía de Venezuela imputó cargos a la excongresista Aida Merlano en la noche de este martes 28 de enero, luego que fuera recapturada por las autoridades de ese país en Maracaibo. Ante el juzgad 13 de control de Zulia, la exdirigente política se le endilgaron los cargos de usurpación de identidad, uso de documento falso y asociación para delinquir. Merlano fue condenada en Colombia a 15 años de prisión por delitos electorales, relacionados con una enorme maquinaria de compra de votos en la costa Caribe y se escapó el 1 de octubre de 2019 en medio de un cita odontológica.

Vea: Gobierno tramitará extradición de Aida Merlano con Juan Guaidó

El anuncio de la imputación la hizo el jefe de la entidad del vecino país, Tarek William Saab. Igualmente, se le imputaron cargos al hombre que fue detenido jusnto con la exsenadora, Yeico Manuel Vargas Silvera, también colombiano, quien es un hombre cercano a la excongresista. En su caso, fue el cargo de encubrimiento y asociación para delinquir. Tarek William Saab anunció que "ambos quedarán privados de libertad en un centro de reclusión debidamente previsto por las autoridades judiciales venezolanas".

1) #AHORA el @MinpublicoVE presenta ante juzgado 13 de control ( Zulia ) a AIDA MERLANO REBOLLEDO ex senadora colombiana ... dicha ciudadana ha sido imputada por el Fiscal 35 Nac por los delitos de USURPACIÓN DE IDENTIDAD, USO DE DOCUMENTO FALSO y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) January 29, 2020

La ministra de Justicia, Margarita Cabello, aseguró que el gobierno pedirá la extradición de Merlano al autoproclamado presidente Juan Guaidó y no al jefe de estado de ese paísm Nicolás Maduro. “Como es de todo conocido, Colombia, junto a varios países de América Latina y el resto del mundo, no reconoce y por ende no tiene relaciones diplomáticas con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro”, se lee en un comunicado oficial de ese Ministerio. Lacanciller Claudia Blum aseguró que una vez entregada la solicitud de extradición a Guaidó "vamos a ver qué sucede". Dejando sobre la mesa la duda sobre el verdadero alcance que tiene Guaidó sobre las instituciones venezolanas.

En respuesta, el líder opositor venezolano Juan Guaidó, se comprometió este martes a ayudar al Gobierno del país andino con la extradición de la excongresista Aida Merlano, detenida este lunes en Maracaibo. "El Gobierno legítimo de Venezuela dará toda la colaboración posible, en el actual contexto de secuestro institucional que atraviesa nuestro país", indicó en un comunicado. Igualmente, aseguró que se comprtometió a a brindar al Gobierno de Colombia "el marco jurídico e institucional necesario para facilitar el retorno de la excongresista a su país".

Más contexto: Aida Merlano fue recapturada en Maracaibo, según policía venezolana.

El fiscal general encargado, Fabio Espitia, anunció que Merlano será procesada por el delito de fuga de presos. La cabeza del ente investigador aseguró que esta imputación sucederá apenas la mujer sea deportada o extraditada a Colombia, dependiendo del mecanismo que solicite la Corte Suprema por medio del Gobierno Nacional a Venezuela. En dado caso de que Merlano vuelva al país "luego de que comparezca ante la Corte, la Fiscalía pedirá una audiencia por imputarle ese delito y eventualmente otros que haya podido cometer durante este tiempo", aseguró Espitia.