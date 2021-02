Fiscalía decidirá antes del seis de marzo si llama a juicio a Álvaro Uribe

Así lo advirtió el fiscal Gabriel Jaimes en carta enviada al abogado de Iván Cepeda, víctima reconocida en el proceso judicial que se le sigue al expresidente por presunto fraude procesal y soborno.

“Antes del día seis de marzo próximo presentaré ante el juez competente escrito de acusación o solicitud de preclusión conclusivo de la valoración probatoria integral realizada del proceso”. De esta manera, el fiscal Gabriel Jaimes, quien tiene a cargo el caso por presunto fraude procesal y soborno en contra del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, anunció el término que tiene para tomar la decisión de si lo llama a juicio o no.

Jaimes hizo el anuncio en una carta enviada al abogado Reynaldo Villalba, quien representa al senador Iván Cepeda Castro, quien es víctima reconocida dentro del proceso judicial que se le sigue al exmandatario en relación con una supuesta intención de manipular el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, quien lo ha señalado de tener nexos con grupos paramilitares. La carta del fiscal Jaimes es una respuesta a un escrito enviado por Villalba, con 40 preguntas sobre su gestión en el caso, y en el se cuestiona la imparcialidad e independencia como funcionario.

“De manera fundada debo expresarle que no creo en su imparcialidad, no creo en su independencia, creo que en sus manos la justicia para las víctimas y la verdad que necesita la sociedad, están muy distantes”, dice esa misiva, que es considerada una “constancia histórica”, ante las dudas que tiene la defensa de Cepeda de la manera como se está llevando el caso en la Fiscalía, que tiene a cargo la investigación luego que el expresidente renunciara a su fuero y el expediente no pudiera seguir en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

“Llama la atención acerca de que el despacho de Jaimes ha desconocido decisiones de los jueces en las que se reconoce la validez de las pruebas obtenidas por la Corte; que no ha contrastado las declaraciones de Diego Cadena y el exsenador Uribe, las cuales se contradicen. Al igual que, no ha hecho ningún esfuerzo en examinar el modus operandi que demuestra la práctica de acudir a testigos falsos para favorecer a los hermanos Uribe Vélez, en las investigaciones que se adelantan en su contra”, agregó el senador Iván Cepeda.

En respuesta, Jaimes aseguró que no tramitará una recusación que interpusieron en su contra, por haberse negado una ya anteriormente. “En lo que hace a sus juicios de valor sobre las órdenes de policía judicial impartidas dentro de la presente actuación, como complemento a las propias realizadas por la Sala de Instrucción, me permito recordarle que desde el artículo 250 de la Constitución se le atribuye a la Fiscalía la titularidad de la acción penal”, dijo.

Jaimes aseguró que ha ordenado que se le traslade copia a la defensa de Cepeda de todas las actuaciones de policía judicial a medida que las ordena, y citó en su carta tres. “He dado instrucciones a la policía judicial a efectos de que usted pueda asistir a la declaración jurada del señor Juan Carlos Sierra (alias El Tuso), con la calidad de que el ordenamiento jurídico no autoriza la posibilidad de que en su calidad procesal pueda interrogar o contrainterrogar”.

