En el departamento del Cauca

Fiscalía dice tener pruebas “incontrastables” de que el Eln perpetró masacre de Argelia

Redacción Judicial

Para el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, existen pruebas “incontrastables” de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue el que perpetró la masacre de siete personas en zona rural de Argelia (Cauca), el pasado 3 de julio. Por eso, este jueves, anunció la imputación a seis supuestos jefes del grupo guerrillero por su eventual participación en dichos homicidios. (Le puede intresar: Investigan masacre de siete personas en Argelia, Cauca)

“Nuestros fiscales han decidido imputar el asesinato a seis cabecillas Frente José María Becerra del ELN responsables con prueba técnica e incontrastable(…). Podrá haber comunicados de que no son responsables de ese delito, pero la justicia tiene todas las pruebas para presentarlas (…) con el objeto de que esa masacre no quede impune”, precisó el fiscal general durante la instalación de la décima jornada anticorrupción en Popayán. Sin embargo, no confirmó de quiénes se trataba.

Según versiones de los campesinos, ese día, hacia la una y media de la mañana, dos camionetas incursionaron en la vía que conduce al sector de El Plateado y, de ellas, fueron sacados los cuerpos sin vida de siete jóvenes entre los 25 y 35 años. Todos los cadáveres presentaban tiros de gracia y algunos señales de tortura. El fiscal general manifestó que dos de ellos eran disidentes de las Farc. (En contexto: El horror no se va del Cauca: masacre en Argelia)

En la región, como en varios sitios del departamento del Cauca, hay cultivo de coca y presencia de disidencias de las Farc, del ELN y bandas de narcotraficantes que se disputan el territorio para controlar las rutas de las drogas. El año pasado, en un hecho similar, fueron asesinadas seis personas en el municipio de Bolívar al parecer por temas de narcotráfico.

La delegación de diálogos de paz del Eln, a través de un comunicado de prensa, había negado la autoría de las siete muertes. “Consideramos de extrema gravedad y sumamente irresponsables las declaraciones del general Jorge Herrera, comandante de la Brigada 29 del Ejército, quien, sin una sola prueba en su poder, nos acusa de ser los responsables de la masacre”, dice el comunicado. (Lea también: Eln niega responsabilidad en la masacre de Argelia, Cauca)