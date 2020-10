Se trata de Diana Marcela Díaz Toro. El ente investigador le imputará el delito de utilización de asunto sometido a secreto o reserva. El Espectador se contactó con la comunicadora, pero señaló que por ahora no se referirá al tema.

Para el próximo 18 de noviembre fue citada a una audiencia de imputación de cargos la periodista Diana Marcela Díaz Toro. El ente investigador le imputará el delito de utilización de asunto sometido a secreto o reserva. La comunicadora trabajó en RTVC Sistema de Medios Públicos y fue una de las periodistas que probó que mientras Juan Pablo Bieri estuvo a la cabeza de esa entidad pública se intentó censurar el programa Los Puros Criollos.

El Espectador conoció que la imputación se basa en una presunta violación de la cláusula de confidencialidad que tenía su contrato con RTVC. A su vez, este diario se puso en contacto con la periodista, pero ella señaló que por ahora no se pronunciará al respecto y que evaluará la situación con su abogado.

Le podría interesar: El caso Juan Pablo Bieri y la libertad de expresión

Bieri fue gerente del Sistema de Medios Públicos (RTVC) hasta enero de 2019. Por medio de una carta que publicó en su cuenta en Twitter luego de que se conociera el escándalo de censura, hecho que fue registrado por medio de un audio revelado por la Liga Contra el Silencio (de la cual hace parte La Pulla de El Espectador).

En su momento, Bieri señaló que “he tomado la decisión de dar un paso al costado y poner a su disposición mi cargo”, se lee en la misiva dirigida al presidente Iván Duque. Según el ahora exgerente de RTVC, la decisión la tomó tras revelarse la grabación (que califica como ilegal), para “no generar ningún tipo de conflicto y que la entidad pueda continuar con los cambios positivos al interior de la organización que hasta hoy represento”.

Tras revelarse la grabación, diferentes sectores, como la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, habían puesto en duda la idoneidad de Bieri para estar al frente del sistema de medios públicos del país.

Sin embargo, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez afirmó que no veía la razón por la cual Bieri debe abandonar su cargo. Señaló que ya está en curso una investigación de la Procuraduría y que se debe esperar a los resultados que arroje para determinar si hubo faltas a la ley.

La grabación revelada por La Liga Contra el Silencio – una alianza de medios de comunicación contra la censura en Colombia – es la prueba de que la intervención de Santiago Rivas en un episodio de La Pulla sobre el proyecto de ley TIC, fue el motivo por el cual Bieri tomó la decisión de sacar de la parrilla de Señal Colombia las repeticiones de Los Puros Criollos y de sabotear la temporada por estrenar.

“Matamos la producción, la ponemos a las tres de la mañana”, son algunas de las palabras que se escucha decir al gerente de RTVC en la grabación, sobre el programa Los Puros Criollos. “¿Cómo hacemos para que (Santiago Rivas) no salga más en nuestros productos?”, pregunta Bieri a otra persona presente en la reunión en que se grabó el audio. “Si se vuelve a hacer Los Puros Criollos, se hace con otra persona. No hay posibilidad de que él lo vuelva a hacer. Mejor dicho, no hay posibilidad de que en esta gerencia Santiago vuelva a trabajar con esta empresa. En ninguna coproducción y producción. No hay posibilidad”, sentencia.