Fiscalía indaga supuestas amenazas a jueza que ordenó la libertad de Álvaro Uribe

El ente investigador, en asocio con el grupo de delitos cibernéticos de la DIJIN, escuchará la declaración de la funcionaria judicial.

La Fiscalía adelanta las primeras pesquisas alrededor de mensajes intimidatorios que estaría recibiendo la jueza 30 de control de garantías Clara Ximena Salcedo. Se trata de la jueza que el pasado 10 de octubre ordenó la libertad del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, quien tenía una medida de aseguramiento dictada por la Corte Suprema de Justicia en un proceso penal que se le adelanta por presunto fraude procesal y soborno.

Las autoridades confirmaron que la Fiscalía, en apoyo con el grupo de delitos cibernéticos de la DIJIN de la Policía, escuchará la declaración de la funcionaria judicial este fin de semana para avanzar en las investigaciones. Tras hacerse pública esta información, el abogado de Uribe, Jaime Granados, rechazó cualquier acto intimidatorio en contra de la juez.

Rechazo enfáticamente cualquier tipo de amenaza o intimidación a la Juez 30 de garantías de Bogotá y a todas las autoridades judiciales que día a día cumplen con la valiente tarea de administrar justicia. Pido a los funcionarios competentes que les brinden protección. — Jaime Granados Peña (@JGranadosPena) October 17, 2020

Salcedo tiene diez años de experiencia como abogada. En septiembre de 2010, cuando Uribe se acababa de despedir de la Casa de Nariño, Salcedo se graduó de derecho en la Universidad Nacional. En 2017, cuando Uribe terminaba su tercer año en el Senado, Salcedo llegó a apoyar el despacho del magistrado José Francisco Acuña en la Sala Penal de la Corte Suprema. En marzo de 2018, mientras Salcedo peleaba con jueces promiscuos por un cupo para oficiar como jueza penal municipal, la investigación contra Uribe apenas empezaba.

(Le puede preguntar: La jueza que tomará dos decisiones claves en el caso Uribe)

La jueza tomó la decisión de levantar la medida de aseguramiento luego que el caso saliera de la Corte Suprema, por la renuncia al Congreso que hizo Uribe, y aterrizara en la Fiscalía General. Eso implicó que el proceso cambiara del procedimiento de la Ley 600 de 2000 a la Ley 906 de 2004. Por esa razón, luego de estudiar la petición que hizo la defensa de Uribe, que fue apoyada por la Procuraduría y la Fiscalía, la jueza estimó que la indagatoria no se equipara a la audiencia de imputación de cargos. Y, por tanto, sin estar imputado, Uribe debía permanecer en libertad mientras avanza el proceso en su contra.

“Sin imputación no puede existir medida de aseguramiento”, dijo la juez en dicha diligencia. En su pronunciamiento, además, Salcedo se despachó contra la Fiscalía pues dijo que “se trató de un desatino”, cuando el fiscal Gabriel Jaimes cuestionó la manera en la que se desarrolló la indagatoria contra Álvaro Uribe en la Corte Suprema. Según la funcionaria judicial, esas críticas del fiscal del caso no debían presentarse en esa audiencia en particular y, por el contrario, estaban dirigidas a “desviar la atención de la diligencia a aspectos que no son de competencia de los jueces de control de garantías”.

(Le puede interesar: Expresidente Álvaro Uribe quedó en libertad: jueza tumbó su detención preventiva)