Luego de que se conociera su diagnóstico de COVID-19, el fiscal reapareció para manifestar que su Fiscalía es independiente de las orillas ideológicas.

Luego de que el pasado domingo 11 de octubre se conociera su diagnóstico positivo para COVID-19 y tras permanecer tres semanas aislado, este martes el fiscal general Francisco Barbosa envió un mensaje a través de sus redes sociales en el que señaló de forma tajante que la entidad que precede tiene como única idea la investigación imparcial de los delitos, independiente de las orillas ideológicas y con presencia en todo el territorio.

“Esta Fiscalía no está al servicio de causa política alguna ni cae en el juego de la polarización. Nuestra única idea y derrotero es el ejercicio del Derecho, la investigación rigurosa de los delitos, la reivindicación del imperio de la ley, independientemente de las orillas ideológicas. La actuación disciplinada, sigilosa con resultados en todos los territorios del país es lo que nos caracteriza. Pienso en esta Fiscalía como una institución abierta, comprensiva, que estemos en todos los territorios del país. Lo más importante, no opinamos, hablamos con hechos”, dijo.

Además, Barbosa destacó la labor que ha adelantado la Fiscalía respecto al esclarecimiento de los crímenes relacionados con líderes sociales y anunció una nueva plataforma web para facilitar la consulta de datos sobre ese flagelo. (La Fiscalía) "es consciente del daño que produce el homicidio de una persona defensora. Hechos violentos como estos rompen los procesos, desintegran a las comunidades y generan un dolor irreparable para las familias. Por estos motivos, la Fiscalía busca que la pronta y eficaz justicia sea el mecanismo que les permita a las víctimas reiniciar y recuperar el tejido social, y reconstruir las dinámicas comunitarias”, indicó el funcionario.

Agregó Barbosa que en los últimos siete meses -desde febrero de 2020- se pasó de un 52.04% al 59,80% de esclarecimiento de casos reportados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), relacionados con crímenes contra defensores de derechos humanos. Para evidenciar tal avance, la entidad lanzó “'Justicia para Renacer' un sitio web con “información pública que contribuye a un debate más transparente y facilita el acceso a la veeduría ciudadana respecto a los datos que comparte la Fiscalía General de la Nación”.

“Esta Fiscalía General de la Nación no es una entidad estática, sedentaria o paquidérmica, y no puede serlo porque el delito no tienen ubicación geográfica específica. Nuestra labor tampoco. Tenemos funcionarios 24 horas, siete días de la semana, en cualquier rincón de la nación, porque el crimen no descansa y nosotros tampoco. La justicia no puede trabajar ligada exclusivamente a las grandes ciudades, ni en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Llevamos 8 meses de trabajo sin descanso”, dijo Barbosa. (Lea también: Niegan que el fiscal estuviera en partido en Barranquilla pues lleva tres semanas con COVID-19)

Insistió en que lo que busca con la nueva herramienta es transparencia y la posibilidad de que los ciudadanos y quienes estén interesados puedan monitorear la evolución del trabajo de la Unidad Especial de Investigación sobre el trabajo que se realiza para garantizar justicia en los casos relacionados con defensores de derechos humanos.

Además, manifestó que todos los ciudadanos tienen derecho a gozar de tranquilidad en las ciudades y, en ese sentido, rechazó la infiltración de terroristas a las movilizaciones sociales. "No se puede permitir que los terroristas se infiltren en marchas o mingas. En ese sentido estaremos muy atentos y judicializaremos a todos aquellos que alteren el orden público, la salud pública y que afecten a la mayoría de los colombianos.