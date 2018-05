Fiscalía investiga atentado en sede de Medimás en Bogotá

Redacción Judicial

La explosión de un artefacto panfletario no dejó heridos y se investiga la participación del Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) en los hechos.

En el marco de la jornada electoral que se lleva a cabo este fin de semana para la elección de Presidente de la República, la Fiscalía informó sobre una explosión ocurrida este sábado en la noche en una de las sedes de la EPS Medimás, ubicada en la Carrera 24 con calle 73.

Al momento de la inspección, se encontraron panfletos alusivos con el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) con el siguiente mensaje: “¡Con la salud no se juega! La paz de los ricos no es la paz del pueblo. M.R.P. Paz es democracia para el pueblo”. El atentado no dejó heridos y las autoridades investigan la identidad de los presuntos responsables. “Al momento unidades de antiexplosivos y Policía Judicial de la delegada contra el Crimen Organizado, se encuentran verificando cámaras de seguridad, realizando entrevistas, y verificando el tráfico de redes celulares, para establecer a los presuntos responsables”, resaltó la vicefiscal María Paulina Riveros.

(En contexto: ¿Quién puede estar detrás del Movimiento Revolucionario del Pueblo?)

Por otra parte, la Fiscalía adelantó un allanamiento en una vivienda del municipio de Puerto Colombia, Atlántico, tras varias denuncias de la comunidad. En la vivienda se encontraron $181 millones en efectivo y armas de fuego. Durante el operativo se capturó a un concejal del partido Alianza Social Independiente (ASI) y otra persona.

Del mismo modo, el ente investigador abrió investigación preliminar por los hechos evidenciados en un video que circula en redes sociales en el que se muestra la supuesta entrega de mercados para favorecer la campaña electoral del candidato Germán Vargas Lleras en el municipio de Galapa (Atlántico). Al parecer, en los hechos habría participado una camioneta de la alcaldía del municipio por lo que la Procuraduría ordenó la suspensión provisional del alcalde Carlos Alberto Silvera de la Hoz.

(Lea también: Indagan proselitismo político a favor de Germán Vargas Lleras en la Costa Atlántica)

“La Fiscalía abrió noticia criminal, se realizaron entrevistas y se verificarán videos de cámaras de seguridad, para determinar las posibles responsabilidades. También se verifican denuncias por interferencias en mecanismos de participación en los comicios del exterior. En relación con estos hechos, se abrieron dos noticias criminales, que están siendo adelantadas por la seccional Bogotá”, afirmó la Vicefiscal.

Asimismo, las autoridades recibieron la denuncia de un posible atentado a la estación de Policía del municipio de Algeciras (Huila) con ocasión a la jornada electoral que se lleva a cabo este domingo. “La Fiscalía ordenó un operativo de allanamiento y registro de una vivienda en la que se encontraron armas de fuego y prendas de uso privativo de la Fuerza Pública. En el lugar fue capturada una persona y será presentada ante un juez de garantías”, aseguró Riveros.