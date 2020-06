Fiscalía investigará a locutor por presunto caso de violencia contra la mujer

Se trata de Edgardo Carreño, director de la emisora comunitaria “Cafetal Stereo” en el departamento de Cesar. El ente investigador decidió intervenir luego de que en redes sociales circulara un video en el que aparentemente se ve al hombre violentando a una mujer.

El puente festivo del Día del padre cerró con la denuncia de una mujer que sería testigo del comportamiento violento del locutor y director de la emisora Cafetal Stereo, que emite en el Cesar. La mujer hizo pública la denuncia a través de un video que publicó en su cuenta de Twitter. Allí se ve al comunicador aparentemente ahorcando a una mujer en plena carretera de Puerto Bello (Cesar). En la publicación la mujer señala que “todos sabemos que Edgardo Carreño está acostumbrado a pegarle a las mujeres”. Tras la publicación, la Fiscalía anunció que iniciará una investigación.

De acuerdo con Lucila Mercedes Vidal, directora seccional del órgano investigador en el Cesar, “de manera inmediata se dispuso de la creación de una noticia criminal y la asignación de esta a un fiscal”. Sin embargo, de acuerdo con un audio que hizo parte de la publicación, aparentemente Carreño parece desestimar hasta dónde llegaría la denuncia. “Te apuesto lo que tú quieras y te lo voy a ganar, te voy a demostrar que nada me va a pasar, nada me van a hacer porque no tienes pruebas de nada. Nada grave”, le dice Carreño a una mujer.

Según el hombre, las agresiones contra ella no comprobarían un supuesto maltrato físico, ya que, en palabras del locutor, “no puedes decir ‘me jodieron’, ‘me cogieron diez puntos’, ‘tengo 30 días de incapacidad’, ‘casi me mata’ ni ninguna maricada”. No obstante, de acuerdo con Vidal, la Fiscalía ya dispuso de un equipo de policía judicial para la recolección de las pruebas que esclarezcan el caso. Además, este no sería el único proceso que afrontaría Carreño.

La denuncia ha causado tanta indignación que la mujer que expuso al presunto agresor rechazó el comportamiento y expresó su solidaridad con la victima que, según el tweet, “es la esposa, es muda y no se puede defender”. En el mismo audio, también se puede escuchar que el hombre amenaza a la mujer diciéndole “si me la vuelves a hacer, te vuelvo a pegar, te la vuelvo a clavar por faltarme al respeto”. Por este comportamiento, la mujer pidió la salida del locutor de la emisora, quien, en su perspectiva, “debería recibir una sanción judicial, social y laboral”.

