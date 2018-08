A juicio 14 directivos de Chiquita Brands por supuestamente financiar a paramilitares

Redacción Judicial

Por supuestamente haber financiado a grupos paramilitares, la Fiscalía llamó a juicio a 14 directivos de la multinacional bananera Chiquita Brands. Así lo anunció este viernes el fiscal general, Néstor Humberto Martínez."El fiscal del caso ha tomado la resolución de acusar formalmente a 14 directivos de Chiquita Brands que presuntamente habrían contribuido a financiar a los grupos armados irregulares paramilitares en el Urabá Antioqueño. Eso no tiene antecedentes", dijo Martínez en entrevista con Caracol Radio.

El fiscal además anunció que para que no prescribieran los delitos, hace un año, se declararon como de lesa humanidad "las acciones que el sector privado pudo haber cometido en medio del conflicto porque fue un dinamizador de la guerra". Entre los llamados a juicio se encuentran ciudadanos tanto de Colombia como de los Estados Unidos. Sin decir nombres, Martínez dijo que se trata de "presidentes, representantes legales, miembros de la administración de Chiquita Brands en Colombia".

"Los terceros que financiaron la guerra, es un capítulo de 30 años de impunidad en Colombia. He dicho que eso no va a quedar así. Los terceros debían ir a la JEP, así estaba en el Acuerdo de Paz, pero el fallo de la Corte Constitucional dijo que no, que tienen que ser objeto de investigación de la Fiscalía. Nos dejaron una partecita del conflicto armado, los financiadores de la guerra", agregó.

La investigación en contra de Chiquita Brands la había reabierto en el 2012 el entonces fiscal Eduardo Montealegre, luego de encontrar pruebas y testimonios que indican que las autodefensas en efecto recibieron apoyo de los empresarios. El caso se lleva bajo el antiguo procedimiento de Ley 600 y por el momento no se realizarán capturas. (Le puede interesar: Con Chiquita Brands se abre la 'paraeconomía’)