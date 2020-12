Fiscalía pide cárcel para servidores judiciales capturados por caso Unimetro

Por tomar decisiones que serían contrarias a la ley, fueron imputados dos jueces y un fiscal. Se les señala de favorecer con decisiones ilegales a integrantes de la familia Acosta, que están en una disputa por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

Por considerar que pueden obstruir a la justicia, alterar pruebas o incidir en testigos, la Fiscalía General de la Nación solicitó ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Galapa, Atlántico, enviar a la cárcel preventivamente a tres servidores judiciales que fueron detenidos por presuntos actos de corrupción en relación a la disputa familiar que enfrenta a bandos de la familia Acosta por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Se trata del juez 13 Penal de Barranquilla, Rafael Uribe Henríquez; el juez primero penal municipal, Alberto Oyaga Machado; y el fiscal 56 Seccional de la unidad de Patrimonio Económico, Gustavo Adolfo Orozco Pertuz.

Este jueves, en audiencia virtual, la Fiscalía les imputó a los servidores judiciales los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal por supuestamente tomar decisiones judiciales que serían ilegales en detrimento de la Fundación Acosta Bendek, que maneja la Universidad. Según dijo el fiscal Germán Arias Cortés, se tomaron dos decisiones que serían irregulares. Una en relación con la expedición de dos órdenes de captura al parecer irregulares y otra en un proceso de restablecimiento de derecho, todos relacionados con el caso de la Universidad, que se conoce como “Unimetro” y que enfrenta a algunos integrantes de los Acosta Osío y de los Acosta Pérez con su prima Ivonne Acosta y la familia Jaller.

“El señor Oyaga Machado impuso una medida de aseguramiento contraria a derecho y después de emitir la decisión prevaricadora oficia a la Policía para que suban al sistema unas órdenes de captura y procedan a las detenciones. Por eso se le imputó prevaricato por acción y fraude procesal. Y el doctor Orozco Pertuz interviene en la medida de aseguramiento teniendo claridad que no era competente para ello porque había sido separado del caso. Igualmente, interviene en el restablecimiento del derecho teniendo claridad frente a la atipicidad de las conductas, conclusión a la que llegó la Fiscalía y otras instancias judiciales.”, dijo el fiscal del caso.

“Todas sus acciones las enfocaron para ir contra estas víctimas, la familia Acosta. ¿Por qué? Porque se quiso imponer una medida de aseguramiento y se impuso respecto de conductas atípicas e inexistentes. Se libraron oficios para que se hicieran capturas con conductas atípicas. Se adelantó restablecimiento de derecho cuando no había víctimas porque las conductas eran inexistentes”, dijo el fiscal Germán Acosta quien dijo que, de seguir libres, podrían los imputados afectar con decisiones judiciales a la familia Acosta.

“El doctor Uribe Henríquez (uno de los jueces detenidos) le mandaba (comunicaciones) a todas las entidades para que cumplieran con su decisión prevaricadora y que fue (respondida) con contundencia por el Ministerio de Educación, diciendo por qué no podía cumplir sus decisiones. Pero ya cuando se fueron a querer poner a la Ministra en arresto por desacato, le respondieron con contundencia”, dijo el fiscal Acosta para agregar que es necesaria su detención para que no puedan afectar el caso, ni interceder en favor de terceras personas en medio de este entramado judicial. Según la Fiscalía, además, este no es el primer proceso judicial que enfrentan los hoy detenidos por este caso.

La audiencia seguirá el día lunes. Por también intervenir en esta disputa familiar, intentando sobornar a un juez con $200 millones, está detenido el congresista Eduardo Pulgar. El congresista habría intentado corromper al juez Andrés Fernando Rodríguez, todo para favorecer a su aliado Luis Fernando Acosta. Sin embargo, Pulgar no contaba con que el funcionario llevara una grabadora y, por tanto, registrara unos audios que hoy lo tienen contra las rejas. “A ver, senador, yo en principio acepté la reunión esta mañana aquí pues por intermedio del alcalde Ronald, pero yo soy un hombre muy serio. Usted me está hablando de negocios, yo para eso sí, no”, le respondió el juez promiscuo.