Fiscalía revela que, con inspección, se llevó audios del "Ñeñe" Hernández de la Dijín

Redacción Judicial

El pasado 5 de marzo, la Fiscalía compulsó copias a raíz de la llamada ñeñepolítica a la Corte Suprema, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y el Consejo Nacional Electoral. A todas esas entidades, le pareció al fiscal Francisco Barbosa, podía interesarles las evidencias que hay sobre el ganadero José Ñeñe Hernández quien, aunque fue asesinado en Brasil en mayo del año pasado, dejó un sinnúmero de interrogantes que tienen hoy al país político en serios aprietos. Pero solo faltaba un elemento esencial: los audios que salieron a la luz hace más de una semana. (“Ñeñepolítica, un escándalo que crece)

Esos audios, acaba de señalar el fiscal Barbosa, “nunca estuvieron en poder de la Fiscalía. “Siempre permanecieron en poder de la Dijín y jamás fueron remitidas a la Fiscalía”. Razón por la cual el pasado 12 de marzo, a las 8 de la noche, llegó a la sala técnica de comunicaciones de la Dijín un grupo del CTI para realizar una inspección técnica. Duraron allí hasta las 4 a.m. del día siguiente. “La Fiscalía ya tiene en su poder esos audios”, confirmó Barbosa. El material, agregó será remitido a la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Acusación y al Consejo Nacional Electoral este mismo lunes.

“Desde que me posesioné el pasado 13 de febrero, ni el director de la Policía (general Óscar Atehortúa) ni el de la Dijin (general Fabio López Cruz) me informaron que tenían esos audios. Fue la Fiscalía la que, luego de una inspección a la sala técnica de comunicaciones de la Dijin que logró recuperar las comunicaciones”, explicó Barbosa, quien agregó que en la diligencia también se tomaron entrevistas a funcionarios de la Dijín, y que un fiscal tiene la tarea de identificar a los interlocutores de los audios para establecer posibles responsabilidades. (Procuraduría investigará los viajes del "Ñeñe" Hernández en aeronaves de la Fuerza Pública)

El audio con el que nació este escándalo fue interceptado por la Dijín el 3 de junio de 2018, a dos semanas de las elecciones presidenciales. “Yo ayer le decía a Priscila que nos tenemos que poner las pilas, hay que buscar una plata para pasar bajo la mesa para soltarla en los departamentos”, le dijo ese día Hernández a su interlocutora, una mujer cuya identificación no quedó clara en el registro de la Dijín. El senador Álvaro Uribe dijo que podría ser una integrante de su ULT, María Claudia Daza, cosa que ella niega.

El fiscal Barbosa aseguró la Fiscalía “irá hasta las últimas consecuencias con cualquier servidor, sea de la Fiscalía o de la Dijin, independiente del rango”. En rueda de prensa, los periodistas le preguntaron si él se consideraba impedido para abordar esta investigación, dada su cercanía con el presidente Iván Duque. Respondió que él no tenía competencia sobre funcionarios con fuero y añadió: “yo no tengo ningún tipo de injerencia o relacionamiento más allá del que ustedes conocen (…) yo no tengo ningún impedimento”.

Desde hace una semana, el escándalo de la ñeñepolítica tiene en el ojo del huracán al presidente Duque y su gobierno. Mientras varios de sus ministros han salido a defenderlo –como Alicia Arango-, el Centro Democrático ha ratificado su apoyo al primer mandatario. Al tiempo, siguen conociéndose audios que también dejan un gran manto de duda sobre el ganadero Ñeñe Hernández, quien hizo una fuerte campaña en favor de Duque en la Costa Caribe. En el último audio que reveló este diario, por ejemplo, no queda duda de su cercanía con Marquitos Figueroa, el terror de La Guajira.