Fiscalía revela vídeos que probarían compra de votos en caso Aída Merlano

Redacción Judicial

Poco a poco se vienen conociendo el detalle del arsenal de pruebas que tiene la Fiscalía General en contra de Aída Merlano Rebolledo, electa senadora de la República, que está en la cárcel de El Buen Pastor en Bogotá, a la espera del inicio del juicio en su contra por fraude electoral. Los seguimientos del ente investigador revelaron la existencia de una red, conocida como “Casa Blanca” que servía para la compraventa de votos. Este viernes se hicieron públicos unos vídeos en los que se aprecia a Merlano dando órdenes al respecto a una serie de colaboradores.

La prueba la presentó la Fiscalía en la audiencia en la que solicitó enviar a la cárcel preventivamente a siete políticos de la ciudad de Barranquilla que harían parte de este entramado. Se trata de la diputada Margarita Balén; la excandidata a la Cámara de Representantes Lilibeth Llinás; el exconcejal Aissar Castro; los concejales Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora; y los diputados Jorge Rangel Bello y Vicente Támara, quienes no aceptaron los cargos que les endilgó la entidad.

El fiscal delegado del caso aseguró que “Casa Blanca” fue una verdadera empresa criminal que sirvió a los intereses de Merlano. “Aída Merlano la vemos en los vídeos con los coordinadores, lo dice a viva voz”, relató el fiscal que procedió a mostrar el video en la diligencia judicial que se realizó a puertas abiertas en la ciudad de Barranquilla. “¿Cómo les fue? El debate me lo trajo a 1.300 según él. Ósea, no pagamos casas de apoyo, no pagamos votos. ¿Qué tiene él en la hijueputa cabeza?”, dice Merlano en el vídeo que tiene una transcripción elaborada por la Fiscalía.

“Necesito que pongas todo el equipo ¿Qué están haciendo? Bueno hay un equipo en Johan Armando, los kit de trabajo de las casas de apoyo y hay otro equipo que está llamando. Los que no están haciendo nada (…) Ustedes los pueden utilizar en lo que los necesite. Mira qué vamos a hace”, dice Merlano más adelante.

“Mañana tenemos que habilitar también 34 casas de apoyo y los coordinadores van a ser(…) Mañana nos vamos todos los coordinadores a (…) Y me coordinas una casa de apoyo”, agregó la mujer que aparece rodeada por siete personas. En la audiencia, el delegado del ente acusador también hizo referencia a la presunta participación de Julio Gerlein Echeverría en la “Casa Blanca”.

El Espectador reveló el pasado 21 de julio el testimonio de Francisco Rafael Palencia, que detalló como se habría montado el gigantesco fraude electoral desde un inmueble ubicado en el barrio El Golf en Barranquilla. El testigo mencionó a la poderosa familia Gerlein, como uno de los supuestos brazos financieros de este entramado ilegal. La Fiscalía ya citó a diligencia de interrogatorio a los empresarios Julio y Mauricio Gerlein Echeverría, hermanos del veterano exsenador Roberto Gerlein, quien ajustó 48 años en el Congreso.

“La cabeza de todo era la doctora Aída Merlano, ella misma daba las instrucciones (…) Como ese voto era comprado, no se podía permitir margen de error (…) Yo soy líder de Aída Merlano, tengo mi carné que me acredita y con ese carné era la única forma en que se podía ingresar a Casa Blanca, porque allí no podía entrar nadie, ni siquiera un acompañante, ni esposa, ni hijos”, le narró a la Corte Suprema de Justicia el testigo Palencia.

Merlano fue llamada a juicio el pasado 19 de julio por los delitos de corrupción al sufragante agravado; ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego accesorios, partes o municiones y concierto para delinquir. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la organización "Casa Blanca" habría gastado más de $6.000 millones para conseguir la elección de Merlano el pasado 11 de marzo cuando alcanzó 73.250 votos.

