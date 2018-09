FLIP asegura que Cancillería estaría restringiendo trabajo de periodistas extranjeros

Redacción Judicial

La Fundación para la Liberta de Prensa (FLIP) ha venido documentando varios casos de periodistas extranjeros a los que Migración Colombia estaría imponiendo restricciones ilegítimas para el ejercicio de su oficio en el país. Según sus hallazgos, hay por lo menos 10 comunicadores en esta situación a quienes las autoridades no les renovaron la visa de trabajo, luego de exigirles unos requisitos que irían en contra de la ley.

Según la FLIP, las irregularidades aparecieron luego de la expedición de la Resolución 4065 de 2017, una circular redactada para la regulación de visas colombianas. Fue allí en donde la Cancillería habría introducido una regla que hasta ahora no existía en el país: que como requisito para la concesión y renovación de visas, los periodistas deben presentar un título universitario en periodismo y no es suficiente con la carta de recomendación de sus medios de comunicación o sus portafolios.

Varios de los reporteros afectados le explicaron a la FLIP que “las autoridades migratorias no están aceptando formas distintas de demostrar la cualificación y experticia que un título universitario. Las solicitudes presentadas por periodistas experimentados sin títulos universitarios en periodismo están siendo rechazadas. También se han negado visas a periodistas con títulos universitarios en otras áreas distintas a la comunicación social/periodismo”.

La FLIP asegura que esta situación ha obligado a que dos periodistas salieran del país. Los comunicadores afectados por esta nueva reglamentación trabajaba o colaboran en medios como The Guardian, The New York Times, The Washington Post, The Bogota Post, El Tiempo, Colombia Reports y Finance Colombia. “El cambio en los requisitos exigidos constituye una violación del derecho fundamental a la igualdad, ya que pone en condiciones diferentes a los periodistas independientes, en función de si cuentan o no con un título universitario en periodismo”, recordó la Fundación para la Libertad de Prensa.

Asimismo, la FLIP resaltó que esta normativa también iría en contra de los estándares constitucionales e interamericanos que protegen la libertad de prensa. “La discusión sobre si los periodistas deben contar o no con un título universitario para ejercer ya ha sido resuelta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Constitucional de Colombia. Ambas han reconocido que el periodismo es un concepto amplio que no está atado a formalismos como el porte de una tarjeta profesional o la pertenencia a determinados colegios profesionales”, resaltó la FLIP.

Una vez se hicieron públicas estas supuestas irregularidades, la Cancillería se pronunció al respecto y aclaró que para que los periodistas extranjeros puedan acceder a su visa de trabajo, es suficiente una carta de acreditación del medio de comunicación en el que trabaja el periodista. Además, los funcionarios señalaron que Migración Colombia no tiene registros de extranjeros inadmitidos que hayan manifestado ser periodistas. La Cancillería le propuso a la FLIP una reunión para tratar el tema y se espera que se concrete en los próximos días.