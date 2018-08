Dice que les han negado varias pruebas en el juicio

Francisco Ricaurte no ha hablado sobre un cartel de la toga 2: defensa

Redacción Judicial

Francisco Ricaurte, exmagistrado de la Corte Suprema, y quien actualmente enfrenta un juicio penal por su presunta participación en el cartel de la toga, negó que haya hablado sobre la existencia de una segunda parte de este escándalo de corrupción. Su abogado, Álvaro Luna, manifestó este martes que es “totalmente falso que su cliente” haya hablado sobre ese tema, pero dijo que es “probable que haya un cartel de la toga 2”.

Álvaro Luna también dijo que no hay ningún acercamiento del exmagistrado con el ente investigador, en aras de denunciar nuevos hechos de corrupción. “No hay ningún acercamiento con la Fiscalía. La situación de Francisco Ricaurte es que pretendamos demostrar su inocencia en el juicio, frente a las acusaciones que se van venido haciendo y por las cuales está siendo procesado”, precisó el abogado. (Le podría interesar: Niegan libertad al exmagistrado Francisco Ricaurte)

Sin embargo, el abogado sí cuestionó y le causó “curiosidad” que varias pruebas pedidas en el juicio han sido negadas. Por ejemplo, dijo que los casetes y los CD originales que fueron enviados desde Estados Unidos, en el marco de esta investigación, se los han entregado por partes. “Es una situación de inferioridad donde la ley deja de cumplirse. La ley obliga a que se den todos los elementos materiales probatorios que tiene la Fiscalía y no cuestiones fraccionadas”, agregó.

Y agregó el jurista: “Hay una reticencia absoluta de entregarlos (los casetes y los CD), pero obligatoriamente tienen que dármelos a mi como defensor. Sino me los entregan estarían entregándome pruebas a medias y el derecho de defensa se ejerce a plenitud. Yo soy abogado, no soy político ni funcionario judicial, y tengo armas poderosas como la Constitución (Política) y la Ley, y las voy a hacer cumplir”. (Lea también: Exmagistrado Francisco Ricaurte fue llamado a juicio)

Igualmente, Álvaro Luna comentó que no entiende por qué el nombre del senador Álvaro Uribe es nombrado en este caso, pues dice que Francisco Ricaurte “jamás ha hablado” al respecto. “Debe haber unos intereses absolutamente oscuros acá. No sé de dónde vengan, No soy investigador y no tengo la capacidad para investigar ese tipo de hechos. Aquí se han mencionado políticos con intereses para perjudicar a uno u a otro. Pero es absolutamente falso que se haya hablado de Uribe”.

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia es investigad porque, al parecer, es uno de los cerebros de la organización criminal conocida como el cartel de la toga. Ricaurte, junto al exmagistrado José Leonidas Bustos, al magistrado Gustavo Malo y a los abogados Luis Gustavo Moreno y Leonardo Pinilla, "dirigieron una organización criminal (...) dedicada a cometer delitos indeterminados que afectaron la seguridad pública y la administración pública", asegura la Fiscalía. (Le sugerimos: Francisco Ricaurte, del cielo al infierno)