Germán Carlosama, el congresista indígena que podría investigar la Corte Suprema

Redacción Judicial

En las elecciones legislativas de 2010, Germán Bernardo Carlosama consiguió una curul en el senador por la circunscripción indígena. Cuatro años más tarde, volvió a intentar suerte en las elecciones, esta vez, en las de la Cámara de Representantes. Avalado por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), el abogado, oriundo del resguardo indígena del Gran Mallama (Nariño), obtuvo el escaño en el congreso.

(En contexto: Fiscalía pide a Corte investigar a dos congresistas por vínculos con ELN).

Pese a que su vida política ha estado siempre relacionada con su resguardo y los indígenas de Nariño, y que le mismo pertenece todavía a él, la Fiscalía anunció el pasado 16 de marzo que había compulsado copias para que la Corte Suprema de Justicia lo investigue a él por, supuestamente, tener vínculos con el Eln. La decisión del ente investigador molestó a los líderes indígenas que conocen a Carlosama, pero además, porque saben que en estos casos, la justicia ordinaria no debe encargarse de investigar el caso, sino la justicia indígena.

El propio representante, en entrevista con La W Radio, explicó que, aunque no ha sido notificado todavía de la decisión de la Fiscalía, sabe por lo que ha leído en medios de comunicación que los hechos que lo vinculan con la guerrilla habrían ocurrido dentro de su resguardo. “Lo que dicen es que los encuentros fueron en Samaniego (Nariño) y ahí debería entrar nuestra justicia y probar que no tengo nada que ver con el Eln ni con ninguna otra guerrilla”, expresó el congresista.

(Lea también: Líderes de DD.HH. rechazan posible investigación a Alberto Castilla y Germán Carlosama)

Además de Carlosama, la Fiscalía le pidió a la Corte Suprema que investigue al senador del Polo Democrático, Luis Alberto Castillo, también por, supuestamente, estar relacionado con la guerrilla. La decisión del ente investigador se conoce luego de varias pesquisas hechas por el delegado contra la criminalidad organizada y la policía judicial a diversa documentación, perfiles, modus operandi y operatividad del Eln en el país. Asimismo, en información obtenida de varios elementos electrónicos incautados en allanamientos que vincularían a los congresistas.

(Le puede interesar: ¿Quién es el senador que podría ser investigado por supuestos vínculos con el Eln?)

El caso de Carlosama prendió las alarmas de quienes defienden la jurisdicción indígena y saben bien que la constitución protege el derecho de esta comunidad a ser investigada, juzgada y castigada por su propia justicia. Según el relato del representante, la investigación de la Fiscalía puede tener relación a que el, junto con un grupo de ciudadanos de Nariño, emprendieron hace unos meses un proyecto de desminado humanitario en varios resguardos del departamento.

“Cansados de ver a nuestros niños morir y a nuestros ancianos mutilados”, explicó el congresista, comenzó el trabajo por limpiar la tierra. Para ello, varios miembros del grupo de trabajo se pusieron en contacto con guerrilleros del Eln para que, con su ayuda, pudieran desminar el territorio. “No recuerdo que nos hayamos reunido con ellos de manera directa”, señaló Carlosama, quien asegura con certeza que no es ningún miembro permanente de la guerrilla.

En entrevista con la emisora, el representante agregó que, además de no encontrar otra razón para la que la Fiscalía lo tildara de ser miembro del Eln, “es absurdo que alguien piense que yo estoy con alguna guerrilla. A mi me mataron a mi hermano en 1991. Era policía”, relató. “Le solicito al fiscal que clarifique la información. Tengo muy claro que no hay ninguna conversación o ninguna fotografía que me incrimine. Yo soy consciente de mis actos y no he tenido relación con ninguna guerrilla”, concluyó el congresista.