Gobernador de Norte de Santander, vinculado a escándalo de contratos de bilingüismo

Redacción Judicial

Gracias a que en un contrato para la enseñanza de inglés en La Guajira se equivocaron en el número de municipios -aseguraron que el convenio era para 38 municipios cuando en el departamento solo hay 15-, la Procuraduría descubrió presuntas irregularidades en este tipo de convenios con la empresa Nui Telco. Estas anomalías no solo se estarían presentando en el departamento peninsular sino en otras regiones del país como Norte de Santander.

Por eso, el Ministerio Público vinculó a las indagaciones al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado. De igual manera, se le pidió suspender un contrato con la empresa en cuestión por más de $11.900 millones. La Procuraduría habría encontrado en este convenio presuntas irregularidades en la fase precontractual.

Para el ente de control, se habría presentado una “selección subjetiva del contratista”. Es decir, que en la documentación suministrada en la fase previa de la contratación no se encontró los argumentos suficientes por los que Nui Telco fue seleccionada. Así mismo, no habría los estudios de mercado y análisis de costo del objeto a contratar. Según la Procuraduría, la experiencia acreditada no tendría relación con el área de la docencia, sino con dotar con conexiones de internet a centros educativos.

Hace 15 días, la Procuraduría suspendió de forma provisional al gobernador encargado de La Guajira, Wilbert Hernández, mientras realiza las investigaciones por presuntas irregularidades en un contrato por $11.000 millones para fortalecer el bilingüismo en el departamento, convenio firmado con la empresa Nuevas Tecnologías de Innovación, Ingeniería y Telecomunicaciones (Niu Telco s.a.s).

En este caso, las investigaciones fueron tomadas por la seccional de Bogotá luego de que en las las indagaciones preliminares no se pudiera dar con el paradero de Niu Telco, dentro de la documentación del contrato quedó consignado que su sede principal estaba localizada en Cúcuta, pero no encontraron rastro alguno de la empresa en la dirección dada.

El gobernador de La Guajira fue suspendido para así evitar “la reiteración de la presunta falta disciplinaria o su participación en un nuevo proceso que pueda vulnerar los principios que rigen la contratación estatal, en época de vigencia de la Ley de Garantías”. Ahora falta saber si la Procuraduría tomará una medida similar con el gobernador de Norte Santander.