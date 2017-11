El decreto será presentado en los próximos días

Gobierno quiere “racionalizar” la distribución de tutelas en las cortes

Redacción Judicial

En los próximos días, el Ministerio de Justicia expedirá un decreto con el que buscará darle “fluidez y agilidad” al trabajo de las cortes. “Tienen un tsunami de tutelas que no les permite realizar sus funciones propias”, dice el ministro Enrique Gil Botero.

Sin mayores detalles, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, manifestó que en los próximos días expedirá un decreto con el que pretende regular la distribución de las tutelas al interior de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, corporaciones donde aterrizan la mayor cantidad de estos recursos.

“Vamos a expedir próximamente un decreto donde se racionaliza la distribución de la tutela (...), porque descongestionará las altas cortes y permitirá la fluidez y agilidad. Son mecanismos que se van construyendo, no es un paquete que se descarga solo un día sino que es un trabajo de elaboración”, precisó Gil Botero.

Las medidas que se tomen en esta materia, según el ministro, son necesarias porque en este momento el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, “por ejemplo, tienen un tsunami de tutela(s) que no les permite realizar sus funciones propias”.

El ministro, quien asistió al primer foro de “Reforma a la justicia, propuestas regionales para su construcción”, señaló que, de regularse la distribución de este recurso constitucional, "se rebajaría en un 40 o 50 % la congestión que actualmente tienen (las cortes)”.

Otro de los cambios que el Ministerio de Justicia va a plantear tiene que ver con las capacidades de suprimir las funciones electorales que actualmente tienen las cortes. Aunque considera una medida polémica, dice que sería una decisión “sana” para el bien de los tribunales.

“Resulta muy sano que las cortes sean despojadas (de su funciones electorales), porque esto no sólo ha entorpecido su desarrollo y su labor, sino que genera un elemento político que las deslegitima y que no es de su naturaleza. Las cortes están llamadas a juzgar y no a hacer nombramientos", precisó el ministro en dialogo con Blu Radio.

“Hay asuntos de mayor o de menor complejidad en las tutelas”

En la celebración del segundo centenario del Consejo de Estado, el presidente de la corporación, Jorge Octavio Ramírez, sostiene que el decreto el Ministerio de Justicia permitirá que únicamente las tutelas de mayor complejidad lleguen a las altas cortes.

“El proyecto (…) lo que busca es racionalizar las tutelas. Cuando hablo de racionalizar me refiero a que hay asuntos de mayor o menor complejidad, y a las altas cortes deben llegar los asuntos de mayor complejidad, permitiendo que sean los niveles inferiores (tribunales y jueces) los que puedan atender aquellos asuntos que, por su complejidad, no ameritan que las altas cortes se ocupen de ellos”.

A su vez, Ramírez informó que la auditoria solicitada a la Fiscalía frente a las solicitudes de pérdidas de investidura, “arrojó resultados satisfactorios en el sentido de que el reparto en esa materia no se estaba manipulando”. Sin embargo, manifestó que está a la espera de que el organismo investigativo delegue un grupo de investigación para que examine y verifique si existen problemas en todos los repartos.