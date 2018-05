Gobierno sí puede contratar a la empresa que sacará el tesoro del galeón San José

Redacción Judicial

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado determinó que no es ilegal que se contrate una APP en época electoral. Las dudas sobre este caso las había elevado la Procuraduría que advirtió que la ley no permitía contrata de manera directa por lo menos cuatro meses antes de elecciones presidenciales.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado no ve ningún problema a que se elija al contratista que se va a encargar de sacar a la luz el tesoro del galeón San José en plena época electoral. Así lo determinó esta instancia del alto tribunal, al estudiar una solicitud que hizo el Ministerio de Cultura para que le explicara si era legal o no elegir al encargado de esta importante tarea en tiempos de elecciones presidenciales.

(En contexto: Gobierno Santos no podría firmar contrato para recuperar galeón San José: Procuraduría)

Las dudas las había elevado la Procuraduría que, en una carta que la mandó a la jefe de la cartera ministerial, Mariana Garcés, explicó que determinar al contratista un mes antes de las elecciones podía ser ilegal, tal cual está escrito en la Ley 996 de 2005, en donde se encuentran las reglas para la contratación directa. La respuesta del Consejo de Estado es clara: no es ilegal puesto que no se trata de un proceso de contratación directa sino de uno de asociación pública privada (APP).

Para el alto tribunal, es importante que en este caso se tenga en cuenta que, así solo haya un oferente en el proceso de licitación, esto no significa que se trata de una contratación directa pues la entidad que firma el contrato está preparada para revisar las ofertas de otros contratistas y en ningún momento se planteó que fuera una elección de manera directa. Sin embargo, hay quienes afirman que así lo ha sido pues, desde 2015 cuando el presidente Juan Manuel Santos se puso a la cabeza del rescate, ha existido una empresa muy interesada: Maritime Archaeology Consultins Switzerland AG (MACS).

(Le puede interesar un editorial sobre el tema: Claridad en el caso del galeón San José)

“El hecho de que en una APP de iniciativa privada y sin aporte de recursos públicos se contrate con el originador, debido a que, dentro del plazo legalmente establecido, no se presenten terceros que manifiesten su interés en realizar el proyecto, o se presenten terceros que manifiesten su interés en realizar el proyecto, o se presenten, pero no cumplan los requisitos exigidos por la entidad estatal, no significa que el proceso de selección que se lleve a cabo se convierta en uno de contratación directa”, resalta el alto tribunal.

En las últimas horas se supo que (MACS) es la única empresa que queda viva dentro del proceso de licitación. Géminis Consultores Ambientales, la otra multinacional que estaba en el concurso para quedarse con el millonario contrato se retiró del proceso por “las múltiples inconsistencias frente a nuestras peticiones, observaciones del proceso y falta de garantías”. Además, explicó la compañía, las autoridades nunca les facilitaron la información del estudio para poder analizar el proyecto y estar en igual de condiciones con la otra empresa interesada en el proyecto.

(Lea también: Empresa participante para extracción del Galeón San José se retiró del proceso)

Por ahora, se tiene fijado que en los próximos días se determina, finalmente, el ganador del proceso de licitación. MACS tiene todas las de ganar pues, además de ser la única que por ahora ha presentado todos los papeles para quedarse con el contrato, existe un convenio de hace tres años que firmaron con el gobierno con el fin de empezar la investigación de campo para el rescate del oro, plata y piedras preciosas hundidas en 1708 por un barco inglés a 12 millas de Cartagena. Según expertos en galeones, se trata de un tesoro tasado en cerca de $200.000 millones.

(Aquí puede ecnontrar la sentencia completa)