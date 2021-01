Gobierno solo expuso el Plan de Vacunación: presidente de la Corte Constitucional

El magistrado Alberto Rojas Ríos aseguró que en la reunión con el presidente Iván Duque solo hizo una exposición del Plan de Vacunación y no una exigencia sobre cómo deberían fallar los jueces eventuales tutelas al respecto. “No lo aceptaríamos”, dijo.

Luego que el presidente Iván Duque le expusiera a la Sala Plena de la Corte Constitucional el Plan de Vacunación prevista contra el COVID-19 y que surgieran varias críticas al respecto por posible afectación de la autonomía judicial, el presidente de ese alto tribunal, magistrado Alberto Rojas Ríos, defendió el encuentro. “Nunca el gobierno nos ha pedido nada en relación con el perfil, la naturaleza o el modelo de pronunciamiento de sus jueces. Además, no lo aceptaríamos porque la mayor garantía de una democracia son jueces independientes”, dijo.

“Los colombianos pueden tener total seguridad que no nos han pedido la más mínima modulación de nuestro comportamiento como jueces. El Plan de Vacunación es una propuesta que tiene el Ejecutivo para proteger la salud de los colombianos. Eso no quiere decir que ese Plan pueda impedir que algún ciudadano formule una tutela en busca de la protección de sus derechos. El Ejecutivo no nos ha pedido un comportamiento en desmedro de las garantías y si lo hiciera, los jueces rechazaríamos esa solicitud”, agregó Rojas.

Rojas Ríos defendió la tutela como un mecanismo genuino de derechos fundamentales. “La tutela es un ejercicio natural que tienen los ciudadanos para llegar a sus jueces y los jueces no hacemos nada distinto de garantizar los derechos. La Corte es la guardiana de los derechos fundamentales y esta vez no va a ser inferior. Eso no significa que no tengamos en cuenta las circunstancias que vivimos: un Plan de Vacunación que no puede chocar con los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Luego que columnistas como Rodrigo Uprimny y Yesid Reyes cuestionaran la necesidad de dicho encuentro, el presidente de la Corte Constitucional apuntó que, si bien respeta sus posturas, en su criterio, los jueces pueden escuchar. “Hay dos maneras de escuchar. Una, a través de los debates judiciales, de los memoriales, de los alegatos. Y otra como sucedió en este caso, de la expedición de normas sobre circunstancias inéditas como esta. Lo que yo percibí, lo que recibí, es simplemente el propósito del Ejecutivo de que los jueces escucharan cómo estaba dispuesto el Plan”, dijo.

“¿Será natural que un juez se niegue a escuchar en qué consiste el Plan Nacional de Vacunación? Eso hicimos. Nada distinto de eso. Ahora, que a mi me digan que la separación de poderes significa unos compartimientos donde nadie debe escuchar a nadie, eso no es nuestro: la misma Constitución habla de la colaboración armónica. No se hizo nada distinto a exponer el Plan de Vacunación. Y quienes piensan que esto no ha debido hacerse tienen de nosotros el más absoluto respeto”, agregó.

Mi columna hoy: Una critica a las posiciones del gobierno sobre tutela y vacuna. En especial la reunión con las cortes para proteger el plan de vacunación es una inaceptable afectación de la independencia judicial, que las cortes no debieron aceptar. https://t.co/9TP1Yv2Khz — Rodrigo Uprimny (@RodrigoUprimny) January 24, 2021

Desde Pereira, en donde se realiza el XV encuentro de la Jurisdicción Constitucional, Rojas Ríos aseguró que los jueces se encargarán de fallar, en cada caso, si hay tutelas que busquen o no que una persona se “salte la fila” en el citado plan. “Yo quisiera que en esto hubiera solidaridad, igualdad. Todos los colombianos estamos expuestos a la afectación en la salud. Yo vengo de 11 días en cuidados intensivos. Creo que los colombianos debemos defender nuestros derechos y que eso tiene unos presupuestos mínimos: la afectación concreta de un derecho fundamental y hasta donde llega para el reclamo constitucional, pero además debe haber por lo menos un entendimiento de la solidaridad”, expresó.

“Se habla de una avalancha de tutelas…para eso estamos los jueces, justamente para resolverlas. Los ciudadanos sabrán si es justo o no una avalancha de injustificada de tutelas, pero un juez no puede negarse jamás a conocerlas bajo el criterio de que se trata de una avalancha”, expresó Rojas Ríos en rueda de prensa quien se negó a responder sobre la posibilidad de que los ciudadanos venezolanos acudan a estos recursos para obtener la vacuna, ya que es un asunto que podría llegar a conocimiento de ese alto tribunal.