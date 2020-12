Luego que la Superintendencia de Industria y Comercio sancionara con $295.000 millones a cinco empresas y cuatro particulares, el Grupo Aval destacó que la investigación en su caso fue archivada. Corficolombiana y Episol resaltan que la decisión no está en firme.

La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó este lunes a cinco empresas y a cuatro personas naturales por la participación que tuvieron en el escándalo de sobornos que protagonizó la empresa brasilera Odebrecht en la adjudicación y ejecución de la carretera Ruta del Sol II. Luego de conocerse la sanción, que implica una multa que suma en total $295.000 millones, el Grupo Aval celebró que en su caso la investigación fuera archivada.

En efecto, aunque en septiembre de 2018 la SIC había formulado cargos contra directivos del grupo Aval como su presidente Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, en la decisión definitiva no lo incluyó. “Queda ratificado que ni la sociedad Grupo Aval, sus directores ni su presidente, ni sus funcionarios, participaron en la realización de pagos irregulares para la adjudicación del tramo II de la Ruta del Sol”, señaló dicho grupo en un comunicado en el que celebró la decisión.

“Por otra parte, en su decisión, la SIC acogió los argumentos presentados por Grupo Aval y sus funcionarios, estableciendo que no procede ningún tipo de sanción contra éstos frente a la acusación relacionada con un presunto conflicto de intereses en relación con la licitación del tramo II de la Ruta del Sol. Conforme a lo anterior, en su Resolución 82510 la SIC (…) dispuso el archivo de la actuación en relación con Grupo Aval, su presidente, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y demás funcionarios frente a los cargos formulados en el 2018”, agregó en el comunicado. No obstante, el archivo no se dio porque la SIC no tuviera los elementos suficientes para demostrar una posible actuación ilegal, sino porque la supuesta irregularidad ya prescribió.

Los sancionados fueron Constructora Norberto Odebrecht S.A.; Odebrecht Participações E Investimentos S.A.; la Corporación Financiera Colombiana S.A. (Corficolombiana); Estudios Y Proyectos Del Sol S.A.S. (Episol); la Concesionaria Ruta Del Sol S.A.S. en Liquidación (concesionaria); así como el exviceministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales; Luiz Antonio Bueno Júnior (expresidente de Odebrecht para Colombia), Luiz Antonio Mameri (exjefe de Odebrecht para Latinoamérica), Yezid Arocha (jurídico de Odebrecht en Colombia) y José Elías Melo (expresidente de Corficolombiana y el único alto perfil condenado en la justicia penal).

Tras conocerse esta decisión, Corficolombiana también expidió un comunicado en el que asegura que las pruebas frente a esa entidad y a Episol “no las comprometen corporativamente en los actos investigados, en la medida en que sus órganos directivos competentes no aprobaron ninguna conducta ilegal para la adjudicación y posterior ejecución del contrato respectivo, ni mucho menos pagos irregulares a servidores públicos para obtener la adjudicación del tramo II de la Ruta del Sol”.

“La graduación diferencial de la sanción impuesta por la SIC, pone en un distinto plano de responsabilidad la conducta de Odebrecht - socio mayoritario y controlante de la sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S- y la de Episol, en su calidad de socio minoritario, lo que necesariamente descarta la existencia de un acuerdo entre los accionistas de la Concesionaria, para llevar a cabo prácticas contrarias a la libre competencia”, agregó Corficolombiana al destacar que en la decisión final se haya archivado la investigación por uno de los cargos, a dos de sus funcionarios y a ambas empresas.

Además, la compañía y su filial destacaron que, “la decisión anunciada por el superintendente no se encuentra en firme, por lo que Corficolombiana y Episol continuarán defendiendo hasta las últimas instancias su posición legal con el fin de demostrar su buen actuar y reputación, en defensa de sus principios y valores construidos por más de 60 años. Corficolombiana y Episol rechazan una vez más los actos de corrupción cometidos por Odebrecht en Colombia y varios países del mundo y recuerda que se necesitó un lustro para conocer que Odebrecht era una máquina de corrupción con una División de Operaciones Estructuradas que lideraba y ejecutaba prácticas corruptas a nivel mundial”.

“A diferencia del actuar corporativo de Odebrecht, el país puede tener la certeza de que los valores corporativos de Corficolombiana y Episol impiden su participación en cualquier acto ilícito. Aunque esta decisión empieza a aclarar el asunto, no renunciaremos en nuestro propósito de que, al final de las todas las instancias, quede demostrado que Corficolombiana y Episol son ajenos a cualquier responsabilidad”, agregaron.