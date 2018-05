“Hay silencio, dolor e incertidumbre”: codirector de "El Comercio"

Hans Vargas Pardo

El diario El Comercio ya tiene escrito en su historia el hito trágico del secuestro y posterior asesinato de un periodista, un reportero gráfico y un conductor a manos de un grupo disidente de la guerrilla de las Farc.

Así lo declara Gonzalo Ruiz Álvarez, uno de los dos directores adjuntos de esta casa periodística, al señalar que este hecho trágico es como “un baño de agua helada” y que ha representado el repudio, no sólo de la redacción del periódico, sino del país entero.

Ruiz Álvarez le dijo a El Espectador, en Quito, que las labores deben continuar y que pese al dolor “debemos ejercer nuestro deber informativo, pues los lectores son nuestra razón de ser. Es un vacío muy grande que va a marcar la historia de este diario para siempre”.

¿Qué ha representado para “El Comercio” el secuestro y posterior asesinato de las tres personas que laboraban en esta casa periodística?

Es difícil sobrellevar esta situación. Los periodistas estamos acostumbrados a contar las noticias de los demás. Pero cuando ocurre una noticia de esta magnitud es un sacudón muy grande porque hay que seguir haciendo periodismo en medio de la incertidumbre, la preocupación, la angustia, la desazón, el vacío y luego el dolor. Eso es único.

Lea también: Plantón para conmemorar a los periodistas ecuatorianos asesinados

El secuestro y posterior asesinato de un equipo periodístico en Ecuador con estas características y condiciones no había ocurrido. En la época en que funcionaban dos pequeños grupos insurgentes con regular incidencia hubo alguna retención para dar delaciones o llevar algún periodista por la fuerza, pero es una cosa muy distinta a lo que ocurrió ahora.

Entonces es un baño de agua helada, más allá de que los periodistas están preparados para cumplir una serie de protocolos de seguridad, y de hecho los cumplen. El impacto es fuerte. La redacción de El Comercio la componen periodistas en su mayoría jóvenes. Todos tenían relación con Efraín, Javier o Paúl y es por ello que existe un agujero muy grande. No estamos acostumbrados, y no queremos hacerlo, a la violencia. Es más, seguir haciendo un periódico con profesionalismo, bajo estas condiciones, es bastante duro, pero hay que hacerlo porque el país merece que se continúe informando con objetividad.

¿Van a plantear cambios en cuanto al cubrimiento de temas de orden público?

De momento no han vuelto a la región de frontera, pero en algún momento se tendrá que regresar a la zona, pues hay noticias que contar para la gente que vive en esta zona. Esa es nuestra responsabilidad y el país debe continuar enterado con precisión de todo lo que ocurre. La reportería se hace en campo y hay que volver. Estamos recién saliendo de la situación, aunque de esto no se sale nunca, y asimilando el dolor, pero por ahora no hay ninguna asignación directa.

¿Cómo describe lo que está sufriendo la redacción del periódico?

Escribí en un artículo reciente que nada será igual desde que matan a compañeros de trabajo que ves a diario, compartes con ellos y ejecutas una labor. Es un vacío muy grande que va a marcar la historia de este diario para siempre. En este periódico se registrará en la historia que ocurrió uno de los hitos más dolorosos; pero hay que seguir adelante, porque nosotros nos debemos a los lectores. Son ellos nuestra razón de ser. Hay que seguir adelante pese a todo.

¿El diario “El Comercio” se siente respaldado por el Gobierno Nacional?

El Gobierno tiene que hacer su trabajo, no es que al diario lo tiene que respaldar o no. Su trabajo es proteger a los habitantes de la zona, en primer lugar, y por supuesto acompañar el libre ejercicio del periodismo, garantizar que haya seguridad en la zona. Yo creo que el Gobierno ha hecho un esfuerzo, pese a los resultados que todos conocemos, que no han sido los mejores. Es más, tal vez el Gobierno esperaba otro tipo de resultados, como que se produjera su liberación, pero la triste historia es otra.

¿Las autoridades les han ofrecido a los periodistas algunas ayudas adicionales como cursos de refuerzo en seguridad u otro tipo de capacitaciones?

En general, no debemos perder de vista que Ecuador fue un país que tuvo en el pasado tensiones fronterizas con Perú y durante largas temporadas se hacían capacitaciones al periodismo que cubría las zonas de tensión. En este momento no sé si tienen esta iniciativa, creo que ellos han estado sometidos al vértigo de los acontecimientos, pues para ellos también es algo nuevo, como las bombas en la zona de frontera, atentados terroristas, los infantes de marina muertos… Y el caso del equipo periodístico asesinado, pues es algo insospechado para cualquier gobierno. Todavía todo está muy crudo, muy fresco, muy duro.

Lea también: "Pedimos a Ecuador y Colombia todas las explicaciones del caso": diario El Comercio

¿Los familiares de las personas asesinadas han reaccionado en contra de “El Comercio”?

Ellos entienden la labor de cada uno de sus familiares. Tengamos en cuenta que tenían la experiencia para cubrir este tipo de acontecimientos. Nadie escoge esta profesión a la fuerza y nosotros en esta casa periodística tomamos las precauciones para que ejerzan su labor de manera segura. Eso lo saben los familiares. Por ello, desde el primer momento en que se supo la noticia del secuestro y posterior asesinato, las directivas del diario brindaron un acompañamiento. Es más, hemos tenido encuentros emotivos en la redacción, en donde recibieron el cariño y la solidaridad de todos sus compañeros. En esta situación atípica por supuesto que han hecho reparos a las autoridades, pues no se han tenido respuestas. Pero ¿quién no desea tener repuestas inmediatas a una situación tan particular como es la recuperación de los cuerpos?

Mirando hacia el futuro, ¿qué deja esta experiencia y qué mensaje se le puede dar al gremio de los medios de comunicación?

Los periodistas siguen haciendo su tarea en todo el mundo. Hay que saber calibrar entre la audacia y la responsabilidad. La primera labor de los periodistas es volver a las redacciones para contar las historias, pero tampoco se pueden quedar en el escritorio, debido a que existen historias que requieren ser buscadas para contarlas. Entonces, el aprendizaje es ejercerlo con entereza y sobre todo en estas zonas, buscando historias que informar. De hecho, hace ocho días el diario publicó una nota recogiendo las más importantes historias contadas a lo largo de los últimos 20 años en la frontera. Hay que ser muy cuidadosos, pues esto es más que un sitio de trabajo, debido a que se pasa más tiempo en las redacciones que en casa.

¿En la redacción hay miedo de que puedan ocurrir nuevos acontecimientos negativos?

Hay silencio. Hay dolor y debe haber mucha incertidumbre. Si existe el miedo, ellos son prudentes y lo saben guardar. Pero es evidente, son seres humanos que también sienten, pues nadie está preparado para que ocurran situaciones como esta.