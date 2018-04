Hermanos Mora Urrea, supuestos testaferros de las Farc, quedaron en libertad

Luis Alirio Mora Urrea, quien no aceptó cargos, quedó en libertad.

Los propietarios de los supermercados Supercundi y Merkandrea, Uriel, Norberto y Alirio Mora Urrea, acaban de recobrar su libertad por orden del Juzgado 20 de Garantías de Bogotá. Los tres seguirán siendo investigados por lavado de activos pero, cuando el juez 16 penal municipal de Garantías determinó para ellos la detención preventiva (medida de aseguramiento), apelaron. Señalaron que no había razón para que no pudieran enfrentar este proceso en libertad, teniendo en cuenta que se trata de un expediente de tiempo atrás y que los testigos en su contra, aseguraron, eran falsos.

El juez 20 de Garantías, en parte, les dio la razón. Indicó que la Fiscalía no había arguementado apropiadamente cuál era el riesgo de fuga en este caso, dado que las pesquisas en contra de los Mora Urrea habían comenzado varios años atrás. Sobre si los testigos son falsos, no obstante, el juez manifestó: "Como lo dije al inicio de mi intervención, será otro escenario judicial donde se verificará sobre las inconsistencias o no en las declaraciones que rindieron los señores Etifer Quiroga Vargas, Luis Alberto Grajales y Wilson Martín Díaz Bonilla.

(Investigación: ¿Falsos testigos en caso de testaferros de las Farc?)

De acuerdo con las investigaciones, la presunta relación entre la familia Mora Urrea y el grupo guerrillero había empezado desde hace varios años con la supuesta amistad de María Ana Bertilda Urrea de Mora, mamá de los sindicados, con alias el Mono Jojoy. Otra de las pruebas usadas por el ente investigador para capturar a los hermanos fueron unas presuntas reuniones que tuvieron con los frentes 51, 53 y 55. Uno de ellos, Luis Alirio Mora Urrea, "habría estado encargado de entregar a la guerrilla la información necesaria para identificar personas que pudieran ser víctimas de secuestro extorsivo en el centro del país", aseguró la Fiscalía en su momento.

Para el abogado defensor de los Mora Urrea, la Fiscalía trata de montar un “falso positivo judicial”, al asegurar que los testigos con los que lograron enviar a prisión a los Mora Urrea son falsos y los peritazgos contables son irregulares, argumento que se presentó ante el juez que dejó en libertad a Edna Mora. Del mismo modo, el pasado 21 de marzo el abogado de los microempresarios denunció por falso testimonio a tres desmovilizados que habrían sido testigos clave en la investigación.

(En contexto: Capturados presuntos testaferros de las Farc que habrían lavado dinero con supermercados)

El abogado Pedro Alejandro Carranza denunció el pasado 21 de marzo a los tres desmovilizados por falso testimonio. Además, hizo serios reparos al testigo Wilson Martín Rivas, quien luego de su captura en 2001 se acogió a Justicia y Paz. Eso sucedió hace 13 años, tiempo en el que nunca mencionó los vínculos de los hermanos Mora con las Farc. “¿Faltó a su compromiso de contribuir con la verdad?”, se preguntó Carranza. El defensor agregó que no entendía por qué cuatro meses después de acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y recobrar su libertad, Rivas recordó de repente que los Mora Urrea eran los principales testaferros de las Farc.