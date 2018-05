Hijo de “La Gata” pide acogerse a la JEP

Redacción Judicial

Jorge Luis Alfonso López, hijo de la empresaria del chance, Enilce López, más conocida como La Gata envió una carta a los magistrados de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz solicitando su ingreso a esta jurisdicción. Asimismo, Alfonso López aseguró que entregará toda la información relacionada con el conflicto armado.

“Les manifiesto que tengo información valiosa, y cuando la Honorable Sala lo disponga se las pondré en consideración para los fines pertinentes; es de tanta trascendencia la información que voy a proporcionar, que desde ya solicito protección para mi familia y para el suscrito”, señala la carta enviada por el ex alcalde.

Asimismo, el hijo de La Gata confesó abiertamente en la solicitud que estuvo involucrado en el conflicto armado del país y reconoce su responsabilidad en varios hechos enmarcados en el mismo. “Quiero contribuir (…) contando la verdad, confesando situaciones en las que tuve participación y dando a conocer el nombre y la forma de participación de otras personas que también estuvieron involucradas en hechos del conflicto armado colombiano”, se lee en la carta.

El ex alcalde de Mangangué (Bolívar) pide a la JEP proteger su integridad personal y la de su familia, asegurando que desde el momento en que empiece su colaboración con esta jurisdicción se verá en riesgo su seguridad y la de su familia. Sin embargo, añade que en el centro carcelario donde se encuentra actualmente, que es en la cárcel de Sabanalarga no corre riesgo alguno debido a que se encuentra en un patio de funcionaros públicos, por lo que pide que no sea trasladado.

“Sin lugar a dudas, si antes de esta decisión consideraba alto mi riesgo de seguridad y el de mi familia, ahora es extraordinario, por eso, la única petición formal que les hago es que no me trasladen de lugar de reclusión actual, por tanto ruego entiendan que necesito conservar las condiciones de seguridad y garantías que actualmente me brinda el Inpec en la cárcel ERE de Sabanalarga, y que sin lugar a dudas es fundamental para acceder de forma oportuna y expedita a las personas y elementos necesarios para logra la reconstrucción de la verdad”, pide el ex mandatario.

Alfonso López está respondiendo por el crimen del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, registrado el 19 de febrero de 2005. También enfrenta otro proceso penal por su presunta participación en el crimen del empresario Yamil Kasser el 13 de febrero de 2004 en el municipio de Magangué.