Historia íntima del asesinato de tres periodistas ecuatorianos en Colombia

El secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio, de Quito, ocurrido entre marzo y abril de 2018, llevó a más de veinte reporteros de distintas nacionalidades, reunidos en siete organizaciones periodísticas, a buscar la verdad sobre los hechos ocurridos en la frontera entre Colombia y Ecuador. El resultado fue una investigación publicada en más de 130 medios de todo el mundo, bajo el título de Frontera Cautiva. Este trabajo sirvió de base para seguirle la pista a varias líneas y encontrar nuevas revelaciones, reunidas en el libro Viaje sin regreso, publicado por Editorial Planeta.



(Vea: Informe de autopsias a periodistas de El Comercio abre dudas)



El relato evidencia las dificultades y los riesgos que enfrenta el periodismo en zonas de conflicto, y la escasa disposición de los estados para facilitar la información. También narra la vida de los reporteros y los azares que padecieron en la frontera; y cuenta en detalle el estado de sitio y el horror que viven los habitantes de Nariño en la zona rural de Tumaco, donde imperan el silencio y la ilegalidad. Viaje sin regreso además revisa las presuntas contradicciones entre los funcionarios de Ecuador para manejar las negociaciones y muestra cómo se habría ocultado información relevante sobre este caso a la opinión pública.



Viaje sin regreso reconstruye toda la historia a partir de testimonios de los familiares y amigos de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, y del informe realizado por el Equipo de Seguimiento Especial (ESE), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar lo ocurrido. El contenido de este informe permanece aún inédito. La totalidad de las regalías de los autores de Viaje sin regreso se destinarán a una beca para investigación periodística en la frontera colombo-ecuatoriana.



Entre las principales revelaciones que da el libro está la confirmación, por medio de varias fuentes y documentos, que Ecuador preparó un operativo de liberación pocos días después del secuestro. En su momento, este hecho fue calificado como “noticia falsa” por el gobierno de Lenin Moreno. Documentos oficiales confirmaron que hubo operativos militares en el área, tanto en Colombia como en Ecuador, durante el secuestro. Estos movimientos fueron denunciados por alias Guacho, el entonces jefe de las disidencias de las Farc como una de las razones que precipitaron el triple homicidio.



La publicación también narra presuntas inconsistencias en las versiones de las autoridades ecuatorianas, que fueron contactadas por Guacho tras el secuestro del equipo periodístico de El Comercio. Los investigadores del ESE piensan que no se comunicó la gravedad de la situación al Gobierno de Lenin Moreno. El presidente ecuatoriano no recibió toda la información sobre el secuestro, y le hicieron creer que todo estaba bajo control.



Otra decisión fue la de cambiar al interlocutor que negociaba con Guacho en pleno secuestro. Según el ESE, al nuevo negociador lo dejaron solo con una inmensa responsabilidad sobre sus hombros. Este cambio no obedeció a una estrategia planeada; no se evaluaron los riesgos de la decisión, y tampoco se tuvo en cuenta que el negociador inicial, el mayor Zaldumbide, llevaba días hablando con Guacho y conocía mejor la situación.