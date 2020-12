Imputan cargos a Esteban Ramos, hijo del exgobernador de Antioquia Alfredo Ramos

En este proceso también es procesado el fiscal José Umbarila, quien llevaba procesos por falsos testigos, entre ellos el de un exparamilitar que habló contra el expresidente Álvaro Uribe y Luis Alfredo Ramos. El ente investigador le imputará el delito de cohecho por hechos relacionados con este último proceso.

Luego de dos intentos, desde febrero de 2020, la Fiscalía logró imputarle cargos a Esteban Ramos (hijo del exgobernador de Antioquia Alfredo Ramos Maya), a su esposa y al fiscal contra falsos testigos José Ignacio Umbarila. El ente investigador señala que Esteban Ramos el 2 de noviembre de 2016, a través de una cuenta bancaria de su esposa, compró un tiquete aéreo al funcionario judicial para que pudiera asistir a una audiencia en el que este hacía parte como representante del ente investigador contra un exparamilitar que había declarado contra su padre.

La génesis de las pesquisas de la Fiscalía inician en noviembre de 2016. En ese momento el abogado del exgobernador Luis Alfredo Ramos era Leonardo Pinilla, hoy conocido por ser la mano derecha del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno en el denominado cartel de la toga. En esa época, antes de que estallara el escándalo de corrupción, Pinilla, como defensor del exgobernador, denunció ante varias autoridades judiciales a los testigos que declararon en el proceso contra su cliente en la Corte Suprema por parapolítica.

Vea: Capturan a Leonardo Pinilla tras ser deportado a Colombia por Cartel de la Toga

Se trata del exparamilitar Carlos Areiza, quien fue asesinado en 2018. Este tenía programada una audiencia de verificación de preacuerdo el 6 de noviembre de 2016 ante el juzgado 16 de control de Garantías de Medellín a las 11 de la mañana. “El fiscal Umbarila habría tramitado comisión de servicios al interior del país con la respectiva emisión de tiquetes aéreos por parte de la Fiscalía para desplazarse desde Manizales hacia Bogotá, para luego asistir a la audiencia en Medellín en el proceso de Areiza”, señaló el fiscal del caso.

Le podría interesar: Freno en seco al expediente del hijo de Luis Alfredo Ramos

Por cuestiones climáticas el fiscal Umbarila quedó varado en Pereira, ciudad de paso que era su alternativa para salir de esta zona del país con destino a Bogotá. “El único retorno a Bogotá que le ofrecía Avianca, empresa con la que la Fiscalía adquirió los tiquetes, era para el 3 de noviembre de 2016 al medio día. Esto le hacía materialmente imposible al fiscal asistir a la audiencia de Areiza en Medellín, la cual estaba programada ese mismo día a las once de la mañana en Medellín”, señaló el ente investigador durante su intervención.

En horas de la noche del 2 de noviembre de 2016, Umbarila le contó esta situación a Pinilla “encomendandole”, dice el ente investigador, comprarle otro tiquete en una aerolínea distinta a Avianca. Pinilla, a su vez, se comunicó con Esteban Ramos Maya, hijo del Alfredo Ramos Botero, para advertirle que había “peligro” de que el fiscal Umbarila no pudiera asistir a la audiencia de verificación de preacuerdo de Carlos Areiza.

En febrero pasado, los abogados de los procesados solicitaron que el proceso lo llevara un juez de Medellín ya que los hechos que se investigaban sucedieron en la capital antioqueña y no en la capital del país. La Sala Penal de La Corte Suprema estudió el caso y le dio la razón a los abogados de Umbarila y Esteban Ramos. En medio de esta situación El Espectador reveló que la imputación contra el hijo del excandidato presidencial del Centro Democrático había sido frenada por la propia cúpula de la Fiscalía General con el fin de estudiar el caso.

Tras la imputación, Esteban Ramos señaló a través de un comunicado de prensa que “en el día de hoy la Fiscalía General de la Nación me ha imputado un cargo por la compra presuntamente irregular de un tiquete aéreo por la suma de $134.000, solicitado por el abogado que llevaba el caso, a efectos de que un fiscal se trasladara a la ciudad de Medellín en noviembre de 2016, para que atendiera una audiencia dentro del proceso que se adelantaba contra un falso testigo, en el cual mi señor padre era víctima”.

Y añadió que “En razón a que no he cometido delito alguno, no he aceptado lo que se me imputa, originado en una compulsa de copias del fallo que profirió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en favor del parlamentario Iván Cepeda y en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Defenderé mi inocencia, convencido totalmente de haber actuado bajo el rigor de la ley y por ello confío en que la justicia, apegada a la verdad, estará de mi lado”.