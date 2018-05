Por crisis en las cárceles de Medellín

Inpec debe asumir su responsabilidad para superar crisis carcelaria: Fiscalía

Redacción Judicial

La Fiscalía comunicó que no podrá continuar con los operativos de seguridad porque no hay espacio en los centros penitenciarios.

Raúl González Flechas, director seccional de Fiscalías en Medellín, le pidió este domingo al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) que asuma su responsabilidad para recibir a los detenidos que permanecen en sus instalaciones. El funcionario explicó que el en búnker de la Fiscalía hay 140 personas en un espacio diseñado para 50, y denunció hacinamiento en las Salas de Paso en las Unidades de Reacción Inmediata (URI). (En contexto: Suspenden operativos de seguridad en Medellín por crisis carcelaria)

“Tenemos a funcionarios de policía judicial e investigadores cuidando y vigilando a los internos que deberían estar en estos momentos en las instalaciones del Inpec”, precisó el director, quien también informó que ayer se presentó una intoxicación de 20 internos por la comida que suministró el Inpec. Igualmente, dijo que un sindicato de esa entidad en Medellín no ha querido recibir a los detenidos en sus centros carcelarios.

Ayer, el ente investigador comunicó que no podrá continuar con los operativos de seguridad ciudadana en la capital del departamento de Antioquia porque no hay espacio en las cárceles. Situación que comparte el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien sostuvo una reunión el viernes pasado con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, para hablar sobre el tema. (Lea: Hacinamiento en cárceles de Medellín: no hay dónde meter a más de 450 detenidos)

Fiscalía comunicó a alcalde #Medellín imposibilidad de continuar operativos seguridad ciudadana por hacinamiento carcelario. Últimos capturados terminaron en auditorio de #Fiscalía — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 12 de mayo de 2018

Asímismo, el primer mandatario de Medellín manifestó que en la sede la Policía Nacional hay 1.213 capturados en un espacio para 255, por lo que le hizo un llamado al Gobierno Nacional, a través de sus entidades, para buscar soluciones que ayuden de superar la crisis carcelaria que azota los centros penitenciarios de esta ciudad. (Le sugerimos: Por crisis carcelaria, Fiscalía suspende órdenes de captura en Medellín)

Raúl González Flechas sostuvo que los investigadores de policía judicial también suspendieron su trabajo porque cuando se emite órdenes de captura, y estas se realizan, no hay quién los reciba en las instalaciones de la Fiscalía y de la Policía. “Requerimos que el Inpec asuma su responsabilidad para desocupar las Salas de Paso, teniendo en cuenta que no son los espacios idóneos, no tienen espacio para visitas, no tienen donde tomar el sol y los pasillos, dentro de las mismas celdas, han sido habilitadas para que estas personas duerman prácticamente una sobre otra”, finalizó.