Inpec tiene demandas por más de $1 billón que generan “incertidumbre”: Contraloría

En una auditoria financiera, el ente de control encontró que hay más de 1.331 procesos judiciales en contra de la entidad, que además estarían siendo mal gestionados.

En una auditoría financiera, la Contraloría encontró que el Inpec tiene más de 1.331 procesos judiciales en contra. Asimismo, a través del Informe semestral de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, el ente de control pudo contar 216 procesos administrativos por un valor de $932.386.905.949 millones que no cuentan con información relacionada al sentido de fallo. De acuerdo con la Contraloría, estos datos no permiten dimensionar cuál sería la afectación a los recursos del Inpec debido a que los procesos que cuentan con información sobre el sentido de fallo representan el 81.34%.

“Así mismo, según la información reportada en el mismo aplicativo aparecen 610 procesos con fallos favorables en primera instancia, por $85.578.652.940, que representan el 7,46% de los administrativos, los cuales se encuentran provisionados y 216 procesos administrativos que no cuentan con información relacionada con el sentido del fallo, por valor de $932.386.905.949, que equivalen al 81,34%, sobre los cuales no se informa el sentido del fallo, lo cual no permite identificar el estado en que se encuentra al igual que la afectación de la provisión”, dijo la entidad.

Asimismo, a través del informe de la Agencia de Defensa Jurídica se pudo determinar que las demandas contra el Inpec relacionadas con la provisión suman un total de $1.147.911.125.016. No obstante, el organismo de control señaló que la salida de recursos por cuenta de litigios y demandas “genera incertidumbre, debido a las deficiencias generadas en el proceso de depuración de la información relacionada con las demandas en contra de la entidad, que se reconocen como provisiones”.

Por otro lado, la Contraloría halló presuntas inconsistencias en contratos para el suministro de gasolina firmado por las autoridades del Inpec en la cárcel de Barranquilla. Aunque el ente de control, hasta el momento, desconoce la cuantía, abrió una indagación preliminar para determinar si existe un detrimento patrimonial. Según las primeras versiones, las inconsistencias corresponden a $18.741.210 millones en vales de gasolina que no cuadran con las cuentas en los soportes presentador por el Inpec.

La Contraloría explicó en un comunicado que se trata de dos contratos firmados el 22 de febrero y el 27 de septiembre de 2019. Ambos convenios, dice el ente de control, “tenían por objeto el suministro de combustible para los vehículos oficiales del establecimiento penitenciario y adquisición de bonos intercambiables redimibles de combustible”.

No obstante en los soportes de cartera no se evidencia “la identificación del beneficiario, ni acreditan que el combustible fue recibido por los vehículos que forman parte del parque automotor del INPEC, para el desarrollo de sus actividades misionales”. Las posibles irregularidades no se quedan allí, pues los vales de gasolina “no fueron objetados y descontados por parte del Establecimiento de Reclusión al momento de pagar las facturas presentadas por el proveedor”.