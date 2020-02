Interpol Colombia solicita información a Guatemala sobre exministro de ese país prófugo

EFE

La Fiscalía de Guatemala aseguró este jueves que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en Colombia solicitó información acerca de los delitos cometidos supuestamente por el exministro de Economía guatemalteco, Acisclo Valladares Urruela.

Esta comunicación con la Interpol en Colombia, revelada por el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad guatemalteca del Ministerio Público (MP, Fiscalía), Juan Francisco Sandoval, sucedió la semana pasada.



"Interpol remitió una nota solicitando información adicional, requerida por autoridades colombianas", le dijo Sandoval a EFE. De acuerdo al fiscal, la consulta era relacionada con el delito de asociación ilícita por el que se busca al exministro de Economía durante el gobierno de Jimmy Morales Cabrera. Este jueves, Valladares Urruela debía presentarse para comparecer por los cargos en su contra ante un juzgado, presidido por la jueza Érika Aifán, pero no lo hizo, por lo que la judicatura lo declaró en rebeldía.



El pasado 23 de enero, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad realizó una inspección en la embajada de Colombia en Guatemala y habló con el embajador colombiano, Juan Hurtado Cano, debido a que el exministro llegó la noche anterior a pedir asilo político en el país suramericano, sin éxito. El embajador Hurtado confirmó que el exministro llegó "sin permiso", acompañado de su madre, su hermano y su padre, el embajador de Guatemala en Reino Unido y exfiscal general en 1991, Acisclo Valladares Molina.

El exministro prófugo fue directivo de la empresa de telecomunicaciones Tigo, propiedad de la transnacional Millicom International Cellular y también fue presidente del gremio de telecomunicaciones en Guatemala. Tigo es una de las dos empresas de telecomunicaciones más grandes de Guatemala. A Valladares Urruela se le señala además de espionaje por las autoridades guatemaltecas, según pesquisas realizadas en los últimos años por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entidad desterrada del país en 2019 por el Gobierno de Jimmy Morales.



Las pruebas en contra de Valladares Urruela se recopilaron durante un allanamiento en una de sus residencias, donde se estableció que entre 2016 y 2017 espió los teléfonos de miembros del partido político Movimiento Semilla, de su esposa en aquel momento, María Fernanda Toriello, y de otras personas entre empresarios y políticos.



Valladares gozaba de un permiso especial desde 2011 de la Cancillería guatemalteca que le permitía estar fuera de su despacho, por lo que pasaba la mayor parte del tiempo en Guatemala. El exfuncionario Valladares Urruela calificó la citación de este jueves como una "trampa" en un comunicado de prensa que publicó en su cuenta personal de Twitter.



"No acudiré a esta nueva trampa puesto que, al hacerlo, teniendo en cuenta lo que ya ha hecho y sigue haciendo una jueza que además se encuentra en plena campaña electoral para llegar a magistrada de la Corte Suprema de Justicia, sería como que si el presidente (de EE.UU., Donald) Trump se sometiera a un juez manejado por la congresista (demócrata Nanci) Pelosi", explicó."No soy ningún prófugo y ejerzo todos los medios que me asisten, dentro del marco de la ley para evitar el atropello", remató.



Además, en un vídeo grabado previamente y publicado este jueves, Valladares Urruela dijo que la citación "del próximo 13 de febrero" era un "circo mediático" orquestado por la jueza Aifán, pues "sin quitarme la orden de captura, se me cita a primera declaración". Valladares Urruela es señalado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero. El extitular de la cartera económica perdió su inmunidad como funcionario el pasado 14 de enero y es buscado por el caso "Red de poder, corrupción y lavado de dinero".