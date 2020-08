Lisa Ruth habló con El Espectador sobre cómo se involucró con el expediente que hoy tiene en detención preventiva al expresidente Álvaro Uribe. Dice que no entiende cómo se tomó la decisión sobre la libertad del senador sin escuchar a uno de los testigos, el Tuso Sierra.

Lisa Ruth trabajó durante varios años como agente de la CIA y, cuando ya estaba en el sector privado, uno de los hijos de Álvaro Uribe Vélez, Tomás, la contactó para que trabajara en el caso de su papá. El encuentro ocurrió en 2018 y él le explicó a grandes rasgos que su familia quería saber la verdad sobre un gran escándalo de supuesta manipulación y soborno de testigos. Le pidieron establecer quiénes estaban detrás de esos presuntos delitos y ella, respaldada por la empresa en donde trabaja desde 2000, CTC International Group, aceptó. Ruth asegura que Tomás Uribe llegó a ella gracias a la recomendación de Luis Alberto Moreno, hoy presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

En entrevista con este diario, Ruth explicó que cuando se contactó con la familia Uribe no sabía el trasfondo del caso. Hoy, la exanalista de la CIA está mencionada por la Corte Suprema de Justicia como la persona que se encargó de recoger un testimonio del exnarcotraficante Juan Carlos el Tuso Sierra que podía favorecer al expresidente. Hoy, ella es la directora general de la compañía que, según su página oficial, está compuesta por “profesionales de inteligencia y seguridad de élite con más de un siglo de experiencia profesional. Brindamos a nuestros clientes soluciones integrales de inteligencia, seguridad, asesoría de riesgos y consultoría, diseñadas para satisfacer sus necesidades individuales”.

¿Por qué se retiró y en qué año?

Yo no me retiré. Salí de la CIA para trabajar en otro proyecto y porque tenía otras oportunidades. Pero no puedo darles más detalles o información sobre este tema.

¿Cuánto lleva trabajando como investigadora privada?

Conseguí mi licencia aproximadamente en el 2000 y he estado en el sector privado desde esa época. Asumí como directora general de mi empresa hace dos años. Esta empresa fue fundada en 1992 que también es una exagente de la CIA.

¿Cómo comenzó a trabajar para el senador Uribe?

Inicialmente, a mí me contactó su hijo porque estaban tratando de entender qué había pasado. Nosotros hacemos investigaciones en Estados Unidos y somos investigadores objetivos. Y, como había tantos rumores rondando el caso, ellos querían saber la verdad.

¿Cuál de los dos hijos de Uribe la contactó?

Fue Tomás. Creo que el contacto se hizo a través de Luis Alberto Moreno. Él fue el que me referenció con Tomás. Creo que esto sucedió al comienzo de 2018.

Usted ha dicho que Uribe y sus abogados la buscaron para para conocer la verdad. Que lo único que les importaba era la verdad. ¿Cuál es esa verdad?

Cuando a mí me contactaron, la pregunta que había estaba enfocada en que existían denuncias de manipulación de testigos por otros senadores. Yo no sabía de otros nombres. Pero como había tantos tumores, el senador Uribe quería a alguien que fuera objetivo y que pudiera investigar para esclarecer si esas denuncias eran ciertas y, en ese caso, saber quiénes estaban involucrados.

¿En ese momento él no le contó que el senador Iván Cepeda estaba involucrado en esas denuncias?

No. Ellos no me dieron nada del contexto. Yo por supuesto ya había leído muchos artículos de prensa. Pero para mí, en ese momento y siempre fue contestarles la pregunta a los Uribe sobre si había manipulación de testigos y quiénes estaban detrás de eso. Esto ocurrió en 2018.

Además de Juan Carlos Sierra, ¿con quién más habló?

Traté de hablar con Mancuso, por ejemplo. Pero él decidió no hablar conmigo. Entonces la única persona con la que hablé fue Sierra a quien contacté a través de su abogado Manuel Retureta.

¿En su aproximación a Sierra tuvo algo que ver Roque Arismendi o Juan Manuel Aguilar?

No.

¿Recuerda la fecha en la que habló con Sierra?

Sé que inicialmente me reuní con él a mediados de 2018 con su abogado. Fue una reunión preliminar pues él quería conocerme y estar seguro de cuáles eran mis intereses. Además, también estaba interesado en entender qué estaba haciendo yo. Durante esa reunión no intercambiamos ningún tipo de información del caso. Solo hablamos de lo que yo estaba tratando de lograr. Y en diciembre de ese mismo año, él me entregó una declaración escrita. Solo nos reunimos estas dos veces.

¿La declaración que recibió la Corte Suprema?

Correcto.

Cuando la familia Uribe la contactó, ¿usted tenía idea de lo importante que era este caso en Colombia? ¿Ellos le advirtieron que podía convertirse en un testigo en el caso?

Cuando hablé con ellos les indiqué que cualquier testimonio que yo pudiera recopilar, tendría que ser completamente transparente para que yo pudiera testificar. Ellos no tuvieron problema con esto. Pero yo no estaba consciente de lo que iba a encontrar entonces no tenía ni idea de lo importante que era.

¿Usted le ofreció algo a Sierra a cambio de su testimonio?

Absolutamente no. Tengo todas las licencias y tenemos terminantemente prohibido hacer eso. Nunca hacemos algo así, bajo ninguna circunstancia. Quiero ser muy clara con esto: no solo no le ofrecí nada, sino que nadie me pidió que lo hiciera. Y en esto me refiero directamente al papel de los Uribe en esto. Ellos ni siquiera sugirieron algo así. Sierra tampoco lo sugirió. Es que ni siquiera tuvimos alguna discusión sobre esto.

¿Usted podría contarnos qué le contó el Tuso Sierra sobre la reunión que él sostuvo con los congresistas en 2009?

La mejor versión de ese encuentro la podría dar él. Y cualquier cosa que diga él sobre esto es cierta. Pero mi recuerdo es que fueron (Iván) Cepeda, (Piedad) Córdoba y (Rodrigo) Lara, y ellos discutieron con él sobre su salud, las condiciones de su reclusión en la cárcel y después le preguntaron sobre Uribe. Específicamente, le preguntaron sobre las conexiones paramilitares con el expresidente. Creo que alguno de ellos habló del caso “Tasmania”. Durante ese tiempo, le ofrecieron varios favores, específicamente en Francia y Suiza. Él me contó que Córdoba le explicó que ya le había ayudado a Don Berna, por ejemplo, después de que aportó información en contra de Uribe. Pero la mejor versión de esto es de Sierra y su abogado.

La defensa de Uribe dice que debió llamarla a usted a testificar. ¿Qué valor tendría su testimonio para el proceso?

Pues es que creo que, como ahora hay tanta polémica sobre si los testigos recibieron sobornos, lo que yo podría aclarar y decir es que no existió ni un solo pago, ni ofertas, ni promesas ni beneficios en el caso de Sierra.

¿Conoce a Diego Cadena?

Sí. Pero no fue nada relacionado con Juan Carlos Sierra ni con el caso de Uribe. Fue por un caso colombiano que no tenía nada que ver con todo esto. Ahora es que me enteré de su relación con Uribe.

¿Aunque la decisión de la resolución jurídica de Uribe tiene más de 1000 páginas y leerla no es sencillo, podría darnos su impresión de las decisiones allí tomadas?

Lastimosamente no la entiendo porque, desde mi experiencia, no hubo ni manipulación ni soborno de ningún testigo. No entiendo por qué la Corte no le preguntó al propio Sierra sobre estos episodios. Hay muchos temas de esta decisión que para mí no tienen sentido. ¿Cómo toman una decisión sobre estos delitos sin hablar por lo menos con uno de los testigos?