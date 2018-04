Investigan choque interno en la Policía por secuestro de cinco personas en Teorama

Redacción Judicial

El secuestro en las últimas horas de cinco personas en Teorama generó un fuerte choque entre el subcomandante del Departamento de Policía de Norte de Santander, coronel Rafael Leonardo Torres Vargas, y el comandante de la Estación de Policía de ese municipio, intendente Juan Carlos Cárdenas Prada. La conversación se da cuando Torres Vargas se comunicó con el intendente para hablar de lo ocurrido y coordinar las acciones para el rescate de los ciudadanos, sin embargo, la conversación subió de tono.

En el diálogo, revelado por Caracol Radio, Torres Vargas le dice al intendente que cuando “los medios de comunicación, y más de la zona, empiezan a hablar, es porque es cierto”. “Yo lo único que le debo decir a usted es que aquí hay unas actas y órdenes correspondientes, y si fue así usted me responde ¿oyó?. Es el servicio de la Policía y uno responde por omisión o extralimitación”, le dijo el subcomandante de Policía de Norte de Santander al comandante de la estación de Teorama. (Le puede interesar: Triple secuestro en Teorama, Norte de Santander)

A pesar de que este último contestó en reiteradas ocasiones “como ordene mi coronel”, Torres Vargas le manifestó al intendente que deje el miedo y que no le trasmita esa sensación a los policías, que vaya a la alcaldía de Teorama y verifique la situación. Por su parte, el intendente Cárdenas Prada inmediatamente le replicó que ya está verificando y cuestionó que si él creía que no estaba haciendo nada. “¿entonces qué estoy haciendo yo? ¿ah?”, preguntó el intendente.

El subcomandante de Norte de Santander le refutó que no estaba haciendo nada, que le daba miedo salir de allá y que por qué el alcalde del municipio, Jesús Leid Montagut Montejo, y el personero estaban diciendo que “usted no sale”. “Pues entonces que le digan ellos quién es el que está yendo a las reuniones, quién salió a acompañar las procesiones”, le alegó el comandante de Policía de Teorama. “Los medios de comunicación pueden decir muchas cosas, una cosa es estar allá y otra es estar acá. Yo tampoco voy ser guevón de hacerme matar acá. Si usted quiere que le salga, pues deme la orden por escrito”, agregó Cárdenas Prada.

Seguidamente el coronel Torres Vargas le dice al intendente que tiene la orden por escrito y le dice que como comandante de Policía en Teorama tiene sus funciones, sin embargo, este le contestó que él también tiene sus funciones de mandar más apoyo al municipio, por lo que tiene que coordinar. Cuando el coronel Rafael Leonardo Torres Vargas preguntó que cuántos hombres tenía el intendente en su poder, Cárdenas Prada le responde que siendo el comandante del departamento y “ni siquiera saber cuántos (hombres) tengo”. (Lea también: Muere suboficial del Ejército en Norte de Santander)

En ese momento la discusión subió de tono cuando ambos se reprochan su actuar. “Usted también se ubica mi coronel porque está diciendo que yo no estoy haciendo ni mierda acá en este pueblo (…). Yo no le tengo miedo a nada, lo invito a que venga acá y haga su trabajo acá. ¿Por qué se caga y no viene acá? Se cagan los allá los comandantes y no vienen”, dijo el intendente.

El coronel Torres Vargas, después de haber dicho que presentará esta grabación ante la justicia penal militar, le dice al intendente que los planes de previsión y control no se están haciendo. “No sabe la realidad de la vida. A mí no me venga a amenazar (…) porque si respondemos, respondemos todos mi coronel ¿listo?”, dijo el intendente. (Le sugerimos: Asesinan a exmiembro de las Farc en el Catatumbo)

La Policía precisó que el intendente Juan Carlos Cárdenas Prada reaccionó en una forma no muy acorde, “razón por la cual el departamento de Policía (de) Norte de Santander puso en conocimiento estos hechos a la inspección general de la Policía y de la justicia penal militar para la apertura de las respectivas investigaciones de carácter disciplinario y penal”. Además, la entidad manifestó que, en coordinación con el Ejército, hay un operativo en la zona para rescatar a los secuestrados y capturara a los responsables.