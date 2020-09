Investigarán posibles faltas disciplinarias de jueza de Cúcuta Vivian Polanía

Vivian Polanía, es jueza de carrera, que usa su Instagram para publicar fotografías de sus rutinas de ejercicios y su cuerpo atlético. La Seccional de la Judicatura de Norte de Santander pidió investigarla. En días pasados, tuvo un enfrentamiento con un abogado en plena audiencia.

La Sala Disciplinaria del Seccional del Consejo Superior de la Judicatura de Norte de Santander solicitó en Sala Extraordinaria investigar al Jueza Primera Penal Municipal con funciones de control de Garantías Ambulante de Cúcuta, Vivian Polanía Franco. La petición de investigación se dio luego que medios locales le hicieran una nota sobre su vida en que la que se detalla, además de sus estudios y trayectoria, que usa sus redes sociales para hacer publicaciones sobre sus rutinas de ejercicios y su cuerpo atlético.

Vivian Polanía practica Crossfit y uso la red Instagram para hacer publicaciones sobre su cuerpo y también para promocionar marcas de ropa, según ella misma dijo al diario La Opinión. “Uno no se toma fotos por tomárselas o para que la gente les den ‘like’, sino que cuando se obtiene un gran número de seguidores, las empresas y los diseñadores empiezan a buscarte para dar descuentos o para pagar por promocionarlos”, dijo.

La jueza dijo que antes de su cuenta actual, tenía otra que fue bloqueada. “Ya estaba siendo patrocinada por dos marcas de ropa en Estados Unidos, por ejemplo, por cada prenda que mostraba y era comprada por alguna persona, a mí me daban el 30% de la venta o me enviaban ropa gratis. Eso no es negocio ilícito, por el contrario, es una forma de trabajar bien, sin hacerle daño a nadie”.

No obstante, la Sala Disciplinaria señaló, luego de revisar esa nota y otra publicada en el diario Q’Hubo, que la juez pudo incurrir en la prohibición de “realizar en el servicio o en la vida social actividades que puedan afectar la confianza del pública y observar una conducta que pueda comprometer la dignidad de la administración de justicia”, que tiene la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.

En su Instagram, por ejemplo, se encuentra una fotografía en la que al parecer la jueza está promocionando una atrevida lencería. Este episodio motivó además que el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander expidiera una circular recordando a todos los servidores judiciales los deberes y prohibiciones que tienen, según la ley. En días pasados, la juez fue cuestionada por el choque que tuvo en una audiencia virtual con el abogado Marlon Díaz.

En la sesión, la jueza “regaña” al abogado que estaba haciendo una intervención porque llevaba más de diez minutos hablando y no había dicho “nada”, indicando que estaban en un estrado judicial y no en la Academia. “A mí no me dé clases de derecho internacional, ni de derecho internacional humanitario que acá todos somos abogados y profesionales. Al punto, doctor, al punto”, dijo. En respuesta, Díaz dijo: “Perdón, su señoría pero la defensa le exige respeto. Yo no he hablado más de dos minutos. Estoy en uso de la palabra y me estoy oponiendo a la petición de la Fiscalía. Tengo todo el derecho”.