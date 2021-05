“Invito a los colombianos a que busquemos escenarios de encuentro”: Procuraduría

La procuradora Margarita Cabello invitó a un diálogo nacional ante el difícil momento de violencia denunciado durante las jornadas de Paro Nacional. Además, rechazó el ataque a la comisión humanitaria de la ONU que anoche habría sido amenazada por miembros de la Policía.

“Colombianos. A todos. Tanto a los que cumplen responsabilidades públicas como a los que simplemente ejercen diariamente su honrosa situación de ciudadanos. El país atraviesa un momento que exige la responsabilidad y el compromiso de todos. Nadie puede ser indiferente a este llamado. No podemos permitir que lo que han construido las generaciones que nos antecedieron con tanto esfuerzo, se desmorone en medio del caos, la confusión y la ira estéril”.

Así comenzó su reciente discurso la procuradora general Margarita Cabello, luego de la noche de violencia vivida en Cali, por cuenta de los enfrentamientos entre ciudadanos y la Fuerza Pública en medio de las jornadas de Paro Nacional. Ya son seis días de manifestaciones públicas en las diferentes ciudades del país, que ha dejado como saldo un policía muerto, centenares de uniformados heridos, decenas de civiles muertos en plena vía pública y, según denuncias, más de 1.000 marchantes heridos.

Por tanto, y ante un llamado para la institución en medio de la barbarie, Margarita Cabello, quien viene de dirigir el ministerio de Justicia en el Gobierno Duque, aseguró que abrirá un espacio de concertación, para que los ánimos bajen y las cuentas de civiles y policías muertos y heridos se reduzcan a cero. La procuradora convocó al sector sindical, al académico, a los partidos políticos, a los gremios, a los campesinos, a los indígenas, a los sectores sociales, a los medios de comunicación, a los estudiantes y a los ciudadanos que quieran participar de los diálogos.

“A partir de hoy estaremos haciendo los contactos con los distintos sectores para concretar estos espacios de concertación que proponemos. Todos son bienvenidos. Es importante que los servidores públicos elegidos por el pueblo asuman su responsabilidad con la tranquilidad de ese mismo pueblo. Ellos representan a todos, no solo a los que protestan. Invito a los colombianos a que busquemos escenarios de encuentro”, agregó Margarita Cabello.

Por otro lado, la Procuraduría invitó a los alcaldes a que cumplan con su función de garantizar la seguridad y la paz, pues “hay momentos en los que el país requiere lo mejor de todos nosotros”. Asimismo, aseguró que desde el ámbito disciplinario le seguirá la pista a los servidores públicos que atenten contra los ciudadanos, bien sea por acción o por omisión. El pronunciamiento llega tras las criticas a la institución por sus escasas manifestaciones, mientras en Bogotá y Cali se habla de ataques indiscriminados a la población, con armas letales y menos letales.

“El trabajo de la Defensoría no es actuar como analista de datos, sino el de proteger a la ciudadanía y, por parte de la Procuraduría, no existe una sola acción concluyente, no se conocen solicitudes concretas preventivas hacia Fuerza Pública, ni resultados de las investigaciones sobre hechos similares del paro de 2013, de 2019 y de septiembre de 2020. Esas entidades, con sus nuevos titulares, son un adorno y su misión ha sido plegarse al Gobierno”, explicó Germán Romero, abogado de dhColombia.

Entre tanto, Temblores ONG ha recopilado las denuncias de la ciudadanía durante los últimos seis días de protestas. De acuerdo con la plataforma Grita, se habrían presentado un total de 1.181 casos de violencia policial. De ellos, la organización registró 142 víctimas de violencia física, 26 presuntas víctimas de violencia homicida, 761 detenciones arbitrarias, 216 intervenciones violentas, 17 víctimas de agresión en sus ojos, 65 casos de disparos de arma de fuego y nueve presuntas víctimas de violencia sexual.

La situación en Cali, especialmente en los barrios Siloé y Belisario Caicedo, se salió de control anoche tres de mayo. En decenas de videos en redes sociales quedó plasmado el enfrentamiento entre manifestantes y miembros de la Fuerza Pública, los cuales en diversas ocasiones respondieron con armas de fuego. Asimismo, el Hotel La Luna, ubicado en la calle 13 de la capital del Valle, resultó incendiado. Según informaron los dueños del establecimiento, allí se hospedaban un grupo de policías que salieron del lugar a las 8:30 p.m.

En la Luna están disparando a matar pic.twitter.com/gPUVRmIO3J — Movimiento Naranja Cali (@naranja_cali) May 4, 2021

Barrio Junín en Cali, lo que está pasando en el sector de la luna es muy grave pic.twitter.com/lz2yhyeE1A — Efélide TropiSideral✨ (@efelide_) May 4, 2021

Y en medio de todo ese caos, la representante de ONU Colombia, Juliette de Rivero, denunció que anoche una comisión de defensores de derechos humanos fue amenazada con disparos con armas de fuego, por parte de miembros de la Policía. “Estamos sumamente preocupados por la información que estamos recibiendo a esta hora sobre un número no confirmado de personas muertas y heridas en Cali. Llamamos al respeto por la vida de todas las personas solo así se fortalecerá la democracia y el Estado de Derecho”, agregó de Rivero.

🇨🇴 #Colombia: Estamos profundamente preocupados por los acontecimientos ocurridos en Cali, cuando la policía ha abierto fuego contra manifestantes y se han producido muertes y heridos.

⏩ Los Estados tienen la responsabilidad de proteger los #DDHH y facilitar la reunión pacífica. pic.twitter.com/MVPjrHqLZE — UN Human Rights (@UNHumanRights) May 4, 2021

Durante la mañana de este 4 de mayo, precisamente, la Procuraduría anunció que abrirá una indagación preliminar con el objetivo de determinar las responsabilidades de los uniformados que presuntamente intimidaron a la comisión de la ONU. “A la fecha, la Procuraduría asume nueve indagaciones preliminares por poder preferente relacionadas con muertes ocurridas durante la jornada de protestas y presuntas violaciones a los derechos humanos”, concluyó la entidad.