Iván Cepeda radicó denuncia contra Gustavo Rugeles y Fernando Londoño

Redacción Judicial

El senador Iván Cepeda radicó en la mañana de este viernes ante la Fiscalía General de la Nación, la denuncia que anunció en contra Gustavo Rugeles y Fernando Londoño. La acción legal se da por una publicación que hizo el portal El Expediente, de propiedad de Rugeles, que citaba un informe de inteligencia que habla de un supuesto complot en contra de Álvaro Uribe. Esa publicación cita a Cepeda como uno de los partícipes de ese presunto entramado.

Para el senador del Polo Democrático, este informe y la publicación son una "calumnia". La denuncia se radicó en contra de Rugeles por el delito de calumnia agravada. Y en contra de Londoño por los delitos de calumia agravada y hostigamiento. Este úlitmo caso, tiene que ver con unas declaraciones radiales del exministro en las que califica a Cepeda como "un bandido".

En la denuncia de 17 páginas conocida por El Espectador, se citan una serie de mensajes de Twitter hechos por Rugeles desde 2012, en los que el periodista califica a Cepeda como "guerrillero", "vocero de las guerrillas" o "subversivo con máscara de demócrata". Así como otros más recientes sobre la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia en contra del senador Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos.

Dato. Testidos Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Siera tienen algo en común: son representados por el abogado Carlos Toro –el mismo que le impusieron al Hacker Sepúlveda– y quieren ingresar a JEP con ayuda de @IvanCepedaCast y de Toro.

MAYO 2017

https://t.co/OebCRIolsy — Gustavo Rugeles (@GustavoRugeles) 30 de julio de 2018

La denuncia también relaciona una serie de mensajes de Twitter que hace Londoño en el mismo sentido, calificando a Cepeda como guerrillero y que fueron replicadas por el programa radial La Hora de la Verdad.

#ElEditorial @FlondonoHoyos: "Hicimos un trabajo para demostrar cómo no valía una higa el famoso testimonio del bandido Monsalve, que le recibió como si fuera juez de la República el señor @IvanCepedaCast, que actuó como un bandido" — La Hora de La Verdad (@Horadelaverdad) 27 de julio de 2018

De acuerdo con la denuncia que radicó Cepeda, las afirmaciones de Rugeles y Londoño "han sido constantes, permanentes y públicas". "Es evidente que Gustavo Rugeles y Fernando Londoño de manera libre, consciente y voluntaria, y haciendo uso de espacios de amplia difusión (...) han dirigido afirmaciones presuntamente constitutivas del delito de calumnia agravada, valiéndose para ello además de un supuesto informe de contrainteligencia que el ministro de Defensa Nacional, doctor Luis Carlos Villegas, me confirmó que no existe".

"Es del caso resaltar que la conducta desplegada por Gustavo Rugeles y Fernando Londoño es constante e intencionada. En tal sentido, no se trata únicamente del acto de divulgar públicamente un supuesto informe de contrainteligencia, absteniéndose previamente de verificar la veracidad de su fuente de información, sino que ha sido permanente, como lo demuestran los trinos, columnas y demás pruebas reseñadas anteriormente, lo que evidencia la intención permanente de dañar mi honra y buen nombre. A lo que se suma el hecho de que ninguno de los dos se ha retractado de las afirmaciones que públicamente han realizado", precisa el documento.