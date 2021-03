Jaime Granados, abogado de Uribe: “Estamos viendo a la justicia funcionar como debe”

El abogado del expresidente Álvaro Uribe, el penalista Jaime Granados, dice que es el sistema penal acusatorio, no la Fiscalía, el que ha otorgado todas las garantías en el caso contra el exmandatario por presunta manipulación de testigos. Granados hace sus observaciones sobre este controversial proceso a menos de dos semanas de la audiencia de solicitud de preclusión, que será el próximo 6 de abril.

¿Qué lectura hace de la actuación de la justicia desde que el caso del expresidente Álvaro Uribe, por presunta manipulación de testigos, salió de la Corte Suprema?

Es un caso aún abierto, no concluido, y por respeto a los funcionarios judiciales no se podría hacer balances; es prematuro. Pero sí un contraste: mientras estuvo en manos de la Corte Suprema de Justicia este fue un proceso muy opaco, de mucha controversia que no le hace bien a la administración de justicia. La credibilidad va de la mano con la transparencia y con jueces que actúen con imparcialidad y objetividad. Estaba muy cargado desde la perspectiva política y llevó a que, después de la decisión (que no fue fácil) del entonces senador Uribe de renunciar a su investidura para poderse defender como cualquier ciudadano, se han visto las garantías. Han sido decisiones que han respetado sus garantías y derechos. Tenemos una diferencia de fondo que motivó la tutela, pero respetamos las decisiones judiciales. Ojalá la Corte Constitucional la revise, merece claridad esa materia. (Jueza que decidirá sobre preclusión en el caso Uribe denuncia amenazas)

Cuando habla de garantías, ¿se refiere a la Fiscalía?

No me refiero solo a la Fiscalía, sino también a los jueces. En este caso ha habido actuaciones de los jueces de control de garantías que han imprimido legalidad a las actuaciones de la Fiscalía. Lo que yo veo es que, en general, se han respetado los procedimientos, los jueces han actuado en el ámbito de sus competencias de manera sensata y técnica. Esa es la virtud del sistema penal acusatorio: con todos los problemas que pueda tener, por lo menos uno nota de manera muy marcada los valores que se respiran, que se nutre de la independencia y autonomía de los jueces, de su imparcialidad y transparencia.

Pareciera, doctor Granados, que todas sus peticiones han tenido eco en la Fiscalía.

Esa parece más una opinión que una pregunta. Para empezar, la primera petición que hicimos me la negó el fiscal Gabriel Jaimes: la libertad de Álvaro Uribe Vélez. Me dijo que debía pedirla a un juez, y así lo hicimos. Le ofrecimos que hiciera interrogatorio al presidente Uribe, la Fiscalía no lo consideró necesario. No hemos solicitado la preclusión, esa era nuestra aspiración, pero la decisión la tomó el fiscal de manera autónoma. Tenemos que esperar a escuchar en la audiencia sus razones y argumentos. Él hizo descubrimiento anticipado de todo lo que investigó no solo a la defensa sino a todas las partes, todo se ha manejado con absoluta transparencia. En la audiencia se verán los materiales probatorios, la controversia adversarial propia del sistema, y la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, con absoluta imparcialidad, tomará determinaciones. Estamos viendo a la justicia funcionar como debe funcionar.

¿Lo mismo piensa el expresidente Uribe?

El presidente ha dado ejemplo de acatar decisiones judiciales, así no las comparta. En su momento de mayor popularidad en su segundo período presidencial, luego de que el Congreso aprobara un referendo para preguntarle a la gente si permitía que se lanzara a un tercer período, la Corte Constitucional determinó que el referendo no podía pasar y él dijo que lo acataba. Ese es el espíritu de un demócrata. Lo que no se puede pensar es que en Colombia no tenemos derecho de discrepar de las decisiones (judiciales), cuando tenemos la oportunidad de presentar recursos. El presidente Uribe ha sido un combativo, no deja de decir lo que piensa y no deja de usar los recursos a los que tiene derecho. En este caso hemos visto transparencia, por eso las alarmas se prendieron cuando el presidente de la Corte Suprema, sin aclarar que lo hacía a nombre personal y que está impedido en este tema, dio declaraciones que podían asumirse como presión a la justicia. Creo que la opinión pública ha entendido que no fue una salida adecuada la del doctor Luis Hernández Barbosa.

La Fiscalía prometió una audiencia de solicitud de preclusión llena de argumentos jurídicos, no políticos. ¿Cree que cumplirá?

Lo que hemos visto hasta ahora es un proceso profundamente respetuoso. En ese sentido, estamos esperando a actuar en los momentos en que correspondan según los tiempos jurídicos. Esperamos que la gente vea la audiencia y comprenda esta discusión lejos de los apasionamientos políticos. El llamado que se ha hecho es a que las autoridades tomen decisiones cuando deben, en las audiencias, y a que la justicia no reciba presiones. (La primera declaración de Fabio Valencia Cossio en el proceso contra Álvaro Uribe)

¿Cómo contrastan el trabajo de la Fiscalía con el de la Corte Suprema?

Me reservo la opinión, no puedo adelantar los argumentos que voy a decir en la audiencia. Lo que sí puedo decir es que la tarea de la Fiscalía es complementaria en grado sumo a lo que había hecho la Corte. No es ningún secreto que hubo múltiples solicitudes de la defensa que desatendió la Corte. La Fiscalía hizo la tarea completa y de manera autónoma. Además, es una tarea que todavía no ha acabado. Por ejemplo, a pesar de la insistencia nuestra en que se conociera el contenido del celular de Juan Guillermo Monsalve, todavía no se ha podido hacer, apenas se autorizó hace una semana. Lo que se encuentre tendrá que ser legalizado en audiencia y seguramente serán muy útiles esos hallazgos en el debate de la audiencia de preclusión. No me puedo adelantar, pero sí debo decir que hubo muchos vacíos en el trabajo de la Corte. Nosotros dejamos las respectivas constancias en este expediente. Y debo agregar que no todo se ha logrado.

¿Qué quiere decir?

La defensa no ha podido contrainterrogar a Juan Guillermo Monsalve, por ejemplo, la Corte no lo permitió, y Monsalve no le quiso hablar a la Fiscalía. A la hora de la verdad veremos cómo se entrelazan los argumentos con las evidencias, para que la jueza, de manera autónoma y transparente, tome decisiones.

Monsalve no quiso hablar con la Fiscalía, pero tampoco retractarse. ¿Por qué cree que es así?

No puedo especular sobre las motivaciones de terceros, pero están los hechos. Ahí se ven las risas entre las que habló con la magistrada auxiliar de la Corte. Yo lo contrainterrogué en 2012 y a mí me dijo que no le constaba nada en contra de Álvaro Uribe. Aquí decidió guardar silencio haciendo uso de un derecho para los que son indiciados o acusados, pero no para los testigos de cargo. No se le podía obligar, pero tenemos que llamar la atención sobre ese hecho. Ya veremos qué impacto tiene en la audiencia. (“Jamás he buscado retractarme (sobre Álvaro Uribe)”: Juan Guillermo Monsalve)

Los registros del INPEC que consiguió la Fiscalía muestran que Diego Cadena (exabogado de Uribe) y Juan Guillermo Monsalve estaban en contacto desde 2011. ¿Qué puede decirnos al respecto?

Ese es un tema que le corresponde a la defensa de Diego Cadena, no a mí. Pero la información que conozco del proceso es que, antes del 21 y 22 de febrero de 2018, ellos nunca se habían visto. Así lo reconoció Cadena ante la judicatura y en otras declaraciones que ha dado. Quien sí visitaba de manera asidua a Monsalve era Cepeda. Parte de lo que se está investigando en las comunicaciones es con quién tenía contacto Monsalve, ese tipo de comunicaciones es importante conocerlas, Cepeda dijo que su celular se dañó y que por eso no podía aportar sus conversaciones con el testigo Juan Monsalve. Veremos si se pueden rescatar esas comunicaciones.

Hay otro testigo en este caso que llama mucho la atención: Juan Carlos “el Tuso” Sierra. ¿No les genera desconfianza tener tanta fe en un hombre que hace años relacionó ante la Fiscalía y la Corte Suprema a Santiago y Mario Uribe con delitos como el narcotráfico?

Aquí no se trata de confianza o desconfianza con los personajes, sino de qué personas pueden traer al debate. Aplicando las reglas de la sana crítica se determina a quién se le cree y a quién no. Lo que no se puede es desacreditar a las personas de antemano. Cualquier juez, investigador o abogado debe llegar a la prueba, ver qué dice la prueba, analizar los soportes del testigo. Lo que dijimos es que a él lo fueron a buscar a la cárcel para ofrecerle beneficios, y el presidente solo pidió que se consiguiera el testimonio. Uno a la prueba tiene que llegar de manera objetiva. Ya veremos qué pasa en la audiencia. Creo que vamos a tener una oportunidad, un fructífero intercambio adversarial, que es la esencia del sistema penal acusatorio colombiano.