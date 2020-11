Hace dos semanas, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra Jairo Pinzón López, gerente del Hospital Emiro Quintero Cañizares, en Ocaña. El funcionario habría celebrado irregularmente más de 20 contratos de obra y suministros de materiales médicos, acuerdos que había denunciado el asesinado líder social Jorge Solano.

El pasado 26 de octubre, la Procuraduría llamó a juicio disciplinario a Jairo Pinzón López, gerente del Hospital Emiro Quintero Cañizares en Ocaña (Norte de Santander), tras una serie de denuncias que llegaron a su seccional delegada para la Salud, Protección Social y Trabajo Decente. El funcionario se habría aprovechado de su cargo para saltarse el reglamento del hospital y celebrar contratos de forma indebida. El líder social Jorge Solano, asesinado el pasado 3 de noviembre, lo había denunciado en mayo pasado, cuando al mismo tiempo el Ministerio Público le abrió investigación y lo suspendió provisionalmente.

En un documento conocido por El Espectador, la Procuraduría lo llamó a juicio disciplinario a Pinzón López por presuntas irregularidades en la celebración de contratos de obra, suministro de material quirúrgico y de medicamentos. De acuerdo con el Ministerio Público, el gerente del hospital Emiro Quintero Cañizares (EQC) les habría puesto la firma a millonarios acuerdos que, en su mayoría, debían ser por convocatoria pública y terminaron siendo entregados a dedo. Incluso, los contratos más costosos debían pasar por la junta directiva del establecimiento, pero Pinzón López los habría firmado desconociendo el conducto regular de la institución.

Le puede interesar: Gobernador de Putumayo, a casa por cárcel por posibles irregularidades en contrato COVID.

El correo que llegó al despacho de la Procuraduría, cuyo autor no es mencionado en el texto, indicaba que no solo habría irregularidades, también el gerente Pinzón López habría participado en un posible detrimento del erario. “Han venido teniendo supuestamente el robo más grande a todos sus afiliados ya que no le pagan lo justo y esta se volvió la caja menor del gerente Pinzón, en el contrato Número 001 del 01 de enero de 2020, por un monto de 7.300 millones para una duración de dos meses, se han robado el 50% de esos recursos ya que no se les canceló a los especialistas, y tiene adscritos personal fantasma que cobra unos montos incalculables de salario”, aseguró el denunciante anónimo.

El juicio disciplinario contra Pinzón López gira en torno a tres tipos de contrato. En el primero, entre el 3 de marzo y el 6 de abril del presente año, el gerente del Hospital EQC habría firmado cinco contratos de obra, por un valor superior a los $918 millones de pesos. Esta suma es equivalente a los 1068 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv), lo cual es un problema porque toda negociación por encima de los 800 smmlv debía ser valorada por la junta directiva, pero tal cosa no ocurrió. Además, de acuerdo con el reglamento del hospital, la suma de los contratos era tan alta que debía gestionarse un proceso de convocatoria pública, pero Pinzón López los habría entregado de manera directa.

“Jairo Pinzón López en su condición de gerente del Hospital Emiro Quintero Cañizares, el 3 de marzo de 2020, celebró de manera directa los negocios jurídicos números 001, 002, 003, 004 y 005 con la sociedad JY Servicios S.A.S, para la ejecución de las obras de adecuación y mantenimiento que debían desarrollarse mayoritariamente en la sede principal del hospital ubicada en Ocaña, afectándose el mismo rubro presupuestal, en cuantía sumada equivalente a 1068 salarios mínimos mensuales legales vigentes”, aseguró la Procuraduría, sobre contratos que incluían mejoramiento de escenarios deportivos en época de pandemia.

En el segundo tipo de contrato, el gerente Jairo Pinzón López habría celebrado seis acuerdos para adquirir suministros de material médico quirúrgico, por un valor que superaba los $1.175 millones. En este punto la Procuraduría consideró que, el 2 de enero pasado, el Hospital EQC contaba con los recursos suficientes para adelantar una convocatoria pública, a través de la cual se podía el mejor oferente, y no celebrar seis transacciones bilaterales de contratación directa. Esta “situación pudo conllevar al desconocimiento de las reglas contenidas en el manual de contratación”, aseguró el Ministerio Público. De igual forma, tampoco habría consultado a la junta directiva del establecimiento.

Sobre la adquisición de material quirúrgico, Pinzón López aseguró que la Procuraduría partió de premisas incorrectas, de hecho, se defendió argumentando que para el suministro de tales elementos se tiene en cuenta las necesidades de la población de Ocaña y de los usuarios de los centros de salud paralelos al Hospital EQC, por tanto, era necesario evaluar una lista de necesidades para cubrir de forma oportuna el servicio a los pacientes. “La adquisición del material se organiza por grupos de procesos y servicios institucionales que permita ubicar fortalezas para la disponibilidad de entrega y la versatilidad de productos farmacéuticos”, le dijo al ente de control.

En el último tipo de contrato, Pinzón López es investigado por celebrar 10 presuntos acuerdos irregulares para suministro de medicamentos en los meses de enero, febrero y marzo del presente año. De acuerdo con el Ministerio Público, el gerente habría cometido las mismas faltas que en los anteriores contratos, tomando control de negociaciones de 575, 475 y 662 salarios mínimos mensuales legales vigentes, respectivamente. Aquí se habría roto el código de contratación directa pues, para un espectro entre 300 a 800 smmlv, “se realizará una invitación pública a presentar ofertas con la publicación de los estudios previos”, situación que no sucedió según la Procuraduría.

Las denuncias del líder social Jorge Solano Vega

Cuando la Procuraduría abrió la investigación formal contra Jairo Pinzón López, gerente del Hospital Emiro Quintero Cañizares en Ocaña, al mismo tiempo el líder social Jorge Solano Vega denunciaba en sus redes sociales las presuntas irregularidades por las cuales hoy el funcionario enfrentará un juicio disciplinario. En mayo del presente año, el defensor de derechos humanos aseguró que Pinzón López solo podría callarlo a través de “las armas” y que, si algo le llegara a suceder, como finalmente pasó, “ya todos saben quien puede ser”.

En contexto: Asesinaron a Jorge Solano, delegado de la Mesa de Víctimas de Ocaña, Norte de Santander.

Señores ⁦@FiscaliaCol⁩ : Esto decía Jorge Solano, líder social asesinado hoy en Ocaña, de Jairo Pinzón Ex gerente del Hospital Emiro Cañizares. Pinzón fue suspendido y es investigado por ⁦@PGN_COL⁩ pic.twitter.com/u00u83obA3 — Antonio Sanguino Senador (@AntonioSanguino) November 3, 2020

El pasado 3 de noviembre, una semana después de que la Procuraduría llamó a juicio disciplinario al gerente Pinzón López, el líder social Jorge Solano fue asesinado en la puerta de su casa. Solano era presidente de la organización de Víctimas de Desaparición Forzada (ASVIDA) y delegado de la Mesa de Víctimas de Ocaña. El defensor de derechos humanos ya había denunciado amenazas en su contra, sin embargo, la estructura que lo estaría siguiendo por sus denuncias era la guerrilla del Eln. De hecho, también en mayo del presente año envío una carta a la Comisión de Diálogos de Paz de tal organización, porque un comandante “Carlos” lo habían llamado para “rendir cuentas por meterse con sus compañeros”.