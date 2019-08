Jamás Gustavo Malo me dio información de la Corte Suprema: Francisco Ricaurte

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, negó nuevamente tener relación alguna con el denominado cartel de la toga, como se conoce a un escándalo de corrupción en la Rama Judicial en el que supuestamente se direccionaban investigaciones a altos funcionarios en esa Corporación. Así lo hizo en la continuación del juicio al suspendido magistrado de ese mismo tribunal, Gustavo Malo Fernández. En su declaración, Ricaurte apuntó que nunca intentó, ni tuvo acceso a la información sobre los procesos en contra de congresistas. "La Sala Penal era impenetrable", señaló.

Malo fue acusado por la Comisión de Acusación del Congreso luego de concluir que existen suficientes indicios que demostrarían que Malo hizo parte de una “empresa criminal” dedicada a modificar decisiones judiciales a cambio de millonarias coimas. Entre quienes habrían pagado estarían el exsenador Musa Abraham Besaile, que aceptó haber dado $2.000 millones para dilatar la apertura de una investigación en su contra, y el exsenador Álvaro Ashton, que habría entregado $1.200 millones con el fin de que se archivara una indagación preliminar, ambos por parapolítica.

Sobre este punto, Ricaurte negó tajantemente haber hecho parte de ese supuesto entramado ilegal, haber solicitado información sobre algún caso o haberle pedido al abogado y exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno que le pidiera plata a Ashton o a Besaile. "Nunca hice una averiguación con relación con ese tema y jamás me hubiera atrevido a hacer una averiguación de eso. La sala penal era impenetrable a cualquier averiguación (...) Jamás yo le dije o sugerí a Moreno que le pidiera suma alguna al senador Musa Besaile. Ni tengo conocimiento de las reuniones que tuvo Moreno con Musa", señaló.

"Jamás el doctor Gustavo Malo Fernández me suministró a mi información alguna sobre asuntos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Jamás le di yo información a Luis Gustavo Moreno de ningún asunto de la Sala Penal porque yo no tenía acceso a ningún tema", señaló Ricaurte. Al mismo tiempo, el exmagistrado calificó a Moreno de ser un experto en falsos testigos. "Él mezcla verdades con mentiras para hacer creíble su testimonio", agregó.

El exmagistrado aseguró que nunca recibió dinero alguno de Luis Gustavo Moreno y que siempre creyó que la vida ostentosa que llevaba el abogado era producto de su "éxito profesional". Preguntando por la defensa de Malo, Ricaurte explicó que si bien compartió espacios físicos en una oficina con Moreno y la exmagistrada Ruth Marina Díaz, no conocía de los casos que llevaba cada uno. Ademá, señaló que en una ocasión el entonces fiscal Eduardo Montealegre le solicitó referencias de Moreno.

"Yo sí recuerdo que el doctor Eduardo Montealegre nos pidió referencia tanto a la doctora Ruth Marina como a mi por allá a mediados de 2015. Pero yo no lo he recomendado a él para ningún cargo o contrato con el doctor Montealegre", señaló. Ricuarte relató que siendo Moreno ya jefe anticorrupción de la Fiscalía, este lo buscó para que intercediera a favor de él ante el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, para buscar el cargo de viceministro, aprovechando que eran cercanos. Según Ricuarte, Moreno le dijo que el senador Hernán Andrade lo había recomendando ante Gil Botero. No obstante, este se negó a hacerlo. "Nunca se lo toqué", dijo.

El pasado 6 de agosto, Ricaurte señaló ante la Sala de Especial de Primera Instancia que "jamás" supo de los negocios del abogado y exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien es uno de los testigos claves en este asunto. Y señaló que jamás recibió dineros de su parte. Según las declaraciones de Moreno, los excongresistas Álvaro Ashton y Musa Besaile, entre otros, pagaron dineros para que se frenaran o archivaran procesos en la Sala Penal de la Corte Suprema. También dijo que era muy cercano a los exmagistrados Bustos y Ricaurte, a quienes se ha referido como "su papá" y "Pacho", respectivamente.

Sobre estos dos hechos, Ricaurte señaló que conoció a Moreno cuando este era asesor de la Comisión de Acusación de la Cámara y él era asesor en la parte financiera de esa misma corporación. "Recuerdo que estaba con el entonces representante José Padaui, me acuerdo bien porque este era de Bolívar (departamento de donde es oriundo Ricaurte)". Sobre la cercanía que habría tenido Moreno con los expresidentes de la Corte, Ricaurte señaló que coincidieron en varios lugares pero que nunca tuvieron tal grado de confianza para que él lo llamara "Pacho".