JEP concede la libertad a cinco militares procesados por "falsos positivos"

Redacción Judicial

Este jueves la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer que le concedió la libertad transitoria, condicionada y anticipada de cinco miembros de las Fuerzas Militares que firmaron actas de sometimiento a esa justicia especial y que han estado privados de la libertad por al menos cinco años. Se trata del sargento viceprimero Gustavo Montaña Montaña, ex miembro del Gaula del Ejército en el Casanare, y a los soldados Jorge Enrique Dorado Triviño, José Rafael Campo, William Enrique Tejada Ferrer y Daimer Centeno Cárdenas, que hicieron parte del Batallón La Popa, de Valledupar.

La decisión fue adoptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas luego que la Corte Suprema de Justicia remitiera sus expedientes en días pasados. “Todas esas personas fueron procesadas por la justicia ordinaria por delitos como desaparición forzada, homicidio en persona protegida y homicidio agravado”, señaló la JEP en un comunicado de prensa.

El caso de los uniformados Dorado Triviño, Campo, Tejada Ferrer y Daimer Centeno Cárdenas está rrelacionado con la ejecución extrajudicial de Wilfrido Chantrix Quiroz, un reciclador radicado en Codazzi (Cesar), quien, según sus familiares, padecía de problemas mentales. El 21 de octubre de 2003 fue asesinado por miembros del Ejército quienes reportaron la muerte de Chantrix como la de un guerrillero herido en combate. Por este caso, el Tribunal Superior de Valledupar condenó a los seis soldados del Batallón La Popa, en noviembre de 2016, a pagar una pena de 34 años de cárcel y una multa de más de $1.700 millones.

En otro caso, al estimar que no había información suficiente la JEP se abstuvo de concederle la libertad al soldado Iván Darío Gallego Bedoya, ex miembro del Grupo de Caballería Juan del Corral. Para la Sala no había documentación completa sobre otros hechos a los que estaba vinculado y sobre la la identidad de las víctimas, para que estas pudieran comparecer. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ya conoce otros 26 procesos relacionados con delitos cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado y terceros en relación directa o indirecta con el conflicto armados.

La Jurisdicción recordó que por el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y las Farc, y por el Acto Legislativo 01 de 2017, la JEP puede conceder libertades transitorias, condicionadas y anticipadas a quienes se someten a esa justicia especial y que hayan estado privados de la libertad por lo menos cinco años. Tras quedar libres, estas personas tienen la obligación de comparecer ante todas las instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición so pena de perder los beneficios jurídicos.

