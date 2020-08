En enero de 2020, la Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz le había manifestado al alto oficial (r) que no había razones fundadas para revisar su sentencia a 37 años de prisión por la masacre de Mapiripán. El general trató de insistir, pero la JEP le volvió a decir que no. Estas son las razones.

El general Jaime Humberto Uscátegui se convirtió, en mayo de 2017, en el primer general (r) en conseguir libertad condicionada gracias al Acuerdo de Paz. Ahora, sin embargo, quedó en una difícil posición tras la última decisión que tomó la Jurisdicción Especial para la Paz. “No se encuentra justificada la causal tercera de la revisión transicional, que alude al surgimiento de pruebas nuevas no conocidas o sobrevinientes no conocidas al momento de la condena”. Con estas palabras, la Sección de Revisión le dijo al general (r), por segunda vez este año, que no revisará la condena a 37 años de prisión que él tiene en su contra por las omisiones que cometió mientras se ejecutaba la masacre Mapiripán en 1997.

