"Jesús Santrich" anuncia la reaparición del proyecto político bolivariano

Redacción Judicial

Desde la aparición del video en el que Iván Márquez, Jesús Santrich y otros líderes exguerrilleros anunciaron su regreso a las armas, el pasado 29 de agosto, han sido varias las especulaciones sobre su paradero y la ruta a seguir de la que sería una nueva disidencia de las extintas Farc. En este último punto, las dudas se han ido disipando al aparecer nuevos videos en los que los ahora disidentes hablan de su supuesto proyecto político.

En un breve video, que apareció en la tarde del 8 de septiembre, Seuxis Pausias Hernández, más conocido como Jesús Santrich, anunció la reactivación de lo que sería la Plataforma Continental Bolivariana. En el comunicado, llamado "carta de reunión del Movimiento Bolivariano por la nueva Colombia", el líder disidente informó sobre la creación de un movimiento de carácter bolivariano que buscaría llegar a un proceso constituyente “que sea la fuerza social del cambio” para superar "el orden capitalista".

Santrich aseguró que este nuevo movimiento estará conformado por cualquier persona, excepto “enemigos declarados del pueblo”, y que se reunirán en núcleos clandestinos. Estas agrupaciones serían las encargadas de proponer a 10 candidatos para que hagan parte de un consejo patriótico bolivariano en el que los disidentes podrán participar también.

El Proyecto Continental Bolivariano es uno de los planes que durante mucho tiempo estuvo en la mente de los ideólogos de las extintas Farc. Desde Jacobo Arenas, líder guerrillero que murió en 1990 de un infarto, se planteó la “necesidad” de articular un movimiento guerrillero continental que estuviera guiado por los principios bolivarianos.

Un primer intento de esta unión ocurrió entre 1987 y 1990 con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, confluencia de varias guerrillas entre las que estaba las Farc, el Eln, Epl, M-19, el Quintín Lame y otros movimientos guerrilleros que había en el país para ese tiempo. Sin embargo, este movimiento se desarticuló con la desmovilización de varios de estos grupos guerrilleros a principios de los 90.

Ya con la presencia de Hugo Chávez en la presidencia de Venezuela, habría renacido la idea de la Plataforma Continental Bolivariana, una iniciativa en la que las extintas Farc habrían sido piedra fundamental. Sin embargo, la iniciativa habría perdido vigencia ante el proceso de paz. Pero, con el regreso de Iván Márquez a las armas y la posible alianza con el gobierno venezolano, este proyecto continental estaría más vivo que nunca.

Sobre este tema, el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, se refirió el pasado fin de semana en entrevista con Blu Radio. El oficial aseguró que el movimiento de Iván Márquez, desde Venezuela, estaría planeando la reactivación de la Plataforma Continental Bolivariana, con el apoyo del mandatario venezolano Nicolás Maduro.

El general Navarro afirmó que, antes de la publicación del primer video, Márquez y otros líderes disidentes se habrían reunido con Gentil Duarte, aliado de John 40 e Iván Mordisco, y alias Pablito, uno de los máximos líderes del Eln, para discutir una posible alianza y los pasos a seguir luego del regreso a las armas de estos exlíderes guerrilleros. Entre los temas acordados estaría darle un nuevo impulso a la Plataforma Bolivariana.

Sin embargo, durante su diálogo con Blu Radio, el general Navarro aseguró que se está trabajando con gobiernos de la región para hacerle frente al resurgir del proyecto continental guerrillero. Así mismo, aseguró que, en el encuentro entre los tres líderes armados, se habrían planeado ataques al Estado colombiano y la estrategia para afianzar las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro.

Sobre este último tema, el alto oficial aseguró que “hay una convivencia y permisividad de las autoridades venezolanas con los exguerrilleros de las Farc”. Igualmente, señaló que el video, en el que anunciaron el regreso a las armas Márquez, Santrich, el Paisa, Romaña y otros líderes exguerrilleros que abandonaron el proceso de reincorporación se habría grabado en Venezuela entre el 10 y el 15 de agosto. Sin embargo, en este nuevo video, Santrich asegura que ese día se está celebrando el bicentenario, es decir, habría sido grabado el 7 de agosto de este año.

El comandante de las Fuerzas Militares señaló que Venezuela ha servido con escondite de los exlíderes guerrilleros desde antes de que se firmaran los acuerdos de paz. “Iván Márquez es un bandido que desde 2004 ha permanecido en Venezuela, está en una posición segura, tiene la certeza que si pisa territorio colombiano la justicia colombiana le va a caer”, aseguró en diálogo con la cadena radial.

De igual manera, el general Luis Fernando Navarro confirmó que “Santrich, cuando engañó a la justicia colombiana, salió hacia Venezuela”. Por último, se refirió a las acciones anunciadas por Nicolás Maduro en la frontera y dijo: “Estado colombiano no ha sido agresor de su vecino y hace uso responsable de las fuerzas que tiene”. No obstante, reconoció que “se avanzan en operaciones de inteligencia. No hay que desestimar estas amenazas”.

