El jugador de Binacional de Perú, que ha vestido la camiseta de nueve equipos en Colombia, fue denunciado por una mujer del país vecino por un supuesto intento de violación en una reunión social.

Un nuevo escándalo rodea al futbolista Johan Arango, quien desde principio de 2020 juega en el equipo Deportivo Binacional de Perú. De acuerdo con diarios del país inca, como La República o El Comercio, el jugador colombiano fue denunciado por una mujer por un presunto intento de violación, en una reunión social en la casa del también futbolista Omar Tejeda, quien presta sus servicios al FBC Melgar del Campeonato Descentralizado.

Según la denuncia que fue registrada en la comisaria de San Antonio, en uno de los distritos de la provincia de Lima, la mujer estaba con los futbolistas en una fiesta en la que estaban consumiendo. En un momento de la noche, cuenta la denunciante, los jugadores de la primera división peruana la agredieron física y sexualmente, por lo que huyó al baño de la casa para solicitar ayuda. De inmediato el Escuadrón de Emergencia Sur de Lima hizo presencia en el lugar, donde, dice la mujer, estaba siendo retenida por Johan Arango y Omar Tejeda.

“Ellos ya estaban tomando de hace rato. Yo tengo un baker, que es como un short antes de la rodilla y abajo tenía una faja post operatoria. Él (Omar Tejeda) ha metido la mano y ha jalado, porque la faja está rota y el calzón está roto. Eso fue delante de todos”, reveló ella al programa peruano Magaly Tv. De acuerdo con la denuncia pública de la mujer, abogados del futbolista de FBC Melgar se le han acercado para que cambie su versión.

De inmediato los futbolistas fueron detenidos y llevados a la comisaria, sin embargo, ambos se habrían negado a firmar la denuncia que interpuso la mujer.

El club en el que milita Johan Arango, Deportivo Binacional, que es el actual campeón del fútbol peruano, anunció que abrirá una investigación disciplinaria contra el jugador colombiano, que este año ha disputado un total de 21 partidos con la camiseta azul clara.

La suerte del jugador mexicano Omar Tejeda, por su parte, fue peor a la de Johan Arango una vez se conoció el escándalo. El futbolista de 32 años, quien también llegó al balompié peruano a principio de 2020, fue separado del plantel del FBC Melgar, dado que las denuncias de la mujer apuntan con mayor vehemencia contra él. “No vamos a permitir que ninguna persona vinculada a nuestra institución se vea inmersa a este tipo de acusaciones y actos que atentan contra otras personas”, anunció el equipo en su cuenta de Twitter.

Una carrera manchada por los escándalos

El futbolista Johan Arango, oriundo de Cali (Valle del Cauca), carga sobre su espalda un buen número de escándalos durante su carrera deportiva. En 2014, en un entrenamiento previo para un partido contra Santa Fe, Arango fue separado del plantel por llegar tarde y en estado de ebriedad a la práctica. En 2016, cuando jugaba para Independiente Medellín, la Dimayor lo sancionó con cuatro fechas de suspensión y una multa de $600 mil por agredir al colega Juan Guillermo Domínguez. En esa temporada el Rojo de la Montaña no renovó su contrato, por reiterados actos de indisciplina relacionados con su falta de compromiso fuera de la cancha.

Así lo confirmó su exdirector técnico Leonel Álvarez: “Johan no continúa con Medellín. No va más con nosotros, solo queda desearle suerte y que ojalá con todo el talento que tiene pueda aprovecharlo en otra institución, ya que, a pesar del grupo de jugadores, una hinchada fiel que siempre apoya y una ciudad maravillosa en la que todos quieren estar no supo aprovechar las oportunidades que se le dieron”, afirmó el antiguo entrenador del DIM.

Johan Arango tuvo un breve paso por el fútbol mexicano en 2016, sin embargo, fue rechazado por presunta indisciplina en la pretemporada de Jaguares de Chiapas. Regresó al balompié colombiano, para vestir los colores de Deportivo Pasto, pero en su debut fue expulsado por agresión -solo disputó nueve minutos-. El último club del jugador caleño en el país fue Independiente Santa Fe, institución con la que salió campeón de la Superliga 2017. Allí de nuevo fue protagonista de un episodio particular, pues su camioneta resultó estrellada contra un autobús, el 16 de marzo de 2019, cuando se dirigía a la sede del club capitalino, una mañana en la que ni siquiera había entrenamiento.

El futbolista, que será investigado disciplinariamente por Binacional de Perú, ha disputado un total de 272 partidos en su carrera, en los cuales anotó 67 goles y registró 38 asistencias. Johan Arango salió campeón con Uniautónoma en 2013, cuando el extinto equipo de la costa caribe ascendió a la primera división del fútbol colombiano. Se colgó la medalla de campeón del torneo apertura 2016, a pesar de haber sido separado del plantel de Independiente Medellín a mitad de la competencia. Por último, con Independiente Santa Fe levantó el torneo de la Superliga 2017, precisamente contra su exquipo de la capital de Antioquía.