Esta mañana, en entrevista con Blu Radio, el exgerente de RTVC Juan Pablo Bieri se pronunció sobre su llamado a juicio disciplinario por parte de la Procuraduría. Asegura que nunca censuró a Santiago Rivas ni a los Puros Criollos. Señala que Diana Díaz (quien reveló los audios de Bieri hablando de acabar con Los Puros Criollos) no ha respondido por un presunto detrimento patrimonial.

“Yo le pregunto a la gente que me acusa: ¿de qué se perdieron los colombianos de ver Los Puros Criollos? Si todas las temporadas fueron emitidas al aire”. Con cuestionamientos así, Juan Pablo Bieri habló luego de ser llamado a juicio disciplinario por la Procuraduría, ayer 29 de octubre. En entrevista con Blu Radio, el exgerente de RTVC afirmó que nunca incurrió en censura con el programa Los Puros Criollos y, así mismo, que Diana Díaz, su delatora, tiene varios procesos pendientes por presunto detrimento patrimonial.

“Recibo esta información con mucha tristeza (la llamada a juicio disciplinario), me da preocupación que la Procuraduría le esté dando valor probatorio a una grabación y no a los actos administrativos de mi gestión como gerente de RTVC. Me da preocupación que todos los ciudadanos estemos sujetos al espionaje, me da preocupación que los derechos de todos los colombianos entren a permearse a través de grabaciones privadas”, dijo Juan Pablo Bieri sobre la decisión de la Procuraduría.

El Ministerio Público anunció ayer que llevará a juicio disciplinario a Bieri, exgerente de RTVC (Radio Televisión Nacional de Colombia) por presunta extralimitación en sus funciones, abuso de autoridad, censura y posible violación a los derechos de libertad de expresión y opinión, basándose en el audio revelado por la periodista Diana Díaz. En la conversación, dada a conocer por la Liga Contra el Silencio, Bieri pidió que Santiago Rivas, conductor de Los Puros Criollos, saliera de toda la parrilla de Señal Colombia y, además, quedó expuesto tras anunciar otras decisiones autoritarias. “Matamos la producción”, quedó registrado.

La afirmación de Bieri se dio en un contexto muy específico, que es por el cual no solo Rivas, sino la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) también, han asegurado que la intención de Bieri era censurar a Rivas y su programa: las críticas de Rivas al proyecto de ley que hacia finales de 2018 se estaba gestando en el Congreso para la modernización de las TIC. El 6 de diciembre de 2018, Rivas salió en La Pulla, programa de opinión de El Espectador, afirmando que la norma por aprobarse tenía varios problemas. “Le da mucho, pero mucho poder al Gobierno”, resaltó Rivas.

Se refería, por supuesto, al Gobierno en el poder, el del presidente Iván Duque, a quien Juan Pablo Bieri apoyó en su campaña para llegar a la Casa de Nariño y que fue nombrado en RTVC por el propio Duque. El lío, según ese programa de La Pulla, era que el Gobierno quedaba con control absoluto sobre los contenidos de los medios públicos, como RTVC, donde se transmitía el programa de Rivas Los Puros Criollos. El mismo día en que apareció Rivas criticando el proyecto de ley de modernización de las TIC, Señal Colombia sacó de su parrilla de programación a Los Puros Criollos.

En el documento conocido por El Espectador, la Procuraduría anunció que lo llevará a juicio disciplinario tanto por intentar censurar al conductor Santiago Rivas, como por presuntamente utilizar sus funciones como gerente de RTVC para obligar a Diana Díaz a “matar la producción”. Le pidió a la periodista, como se registra en el audio, que sacara el programa Los Puros Criollos del prime time y que el canal eliminara la nueva temporada (quinta) o, en su defecto, la emitiera entre las 2 y 3 de la mañana.

En entrevista radial, Juan Pablo Bieri aseguró que la conversación en que quedó grabado no tenía consecuencia alguna. “Nosotros no estábamos desarrollando ninguna reunión citada, agendada o donde se haya alcanzado a llamar a un comité de programación. Era una reunión improvisada en mi despacho, eso no es una oficina pública. Ella (Diana Díaz) no fungía como periodista, ella era directora del canal Señal Colombia. En el contrato de ella hay una cláusula de confidencialidad muy grande que le impedía hacer lo que hizo”, dijo. Es decir, grabarlo y dejar conocer el audio.

Para el exgerente de RCTV, la grabación, que además considera ilegal, hizo parte de todo un plan de la periodista Diana Díaz, quien tendría una investigación interna y en diferentes órganos de control por presunto detrimento patrimonial. “¿Por qué entra grabando? Yo siento la preocupación de que ella estaba buscando una emboscada. Me emboscó. En mi caso todo lo que ha pertenecido a una investigación lo han hecho público, yo también tengo razones para decir por qué ella pudo haber entrado grabando a la oficina”, expresó.

“Yo tengo una presunta prueba. Cuando yo llego a RTVC a mí me hacen un balance general de la empresa y le entregan al gerente el resultado de todas las áreas. La oficina de control interno, en ese empalme que hacen con el gerente, me hace un aviso importante de varios anónimos que habían llegado a esa oficina, la cual había iniciado unas investigaciones que terminaron también en la Contraloría. Yo como gerente le di oxígeno a esa investigación en el control interno para que se enfocaran en desarrollar lo más pronto posible”, agregó Juan Pablo Bieri.

De acuerdo con su denuncia, en programa radial, Diana Díaz era responsable por diferentes contratos que nunca se llevaron a cabo. Por ejemplo, cuenta Bieri, el acuerdo 1423 de 2016 significó perdidas para RTVC por $340 millones, dado que entre Diana Díaz y la empresa Lamar Media Lab S.A.S. jamás se dio inicio al programa Ana Pirata. “Adivinen ustedes quien era la supervisora de ese contrato: Diana Díaz. Y así como este hay otros contratos que pertenecen a la supervisión de Señal Colombia, donde Diana Díaz es la responsable de esos dineros”, aseguró Bieri.

Juan Pablo Bieri asumió como gerente de RTVC en 2018. Cuenta que la oficina de control interno lo puso al tanto de estos presuntos detrimentos patrimoniales, Sin embargo, confesó haber cometido una primiparada o haber actuado de buena fe, pues no sacó a la periodista Diana Díaz cuando se enteró de la situación. “Esa investigación está en la Contraloría y reposa en la Procuraduría hace más de dos años. Yo no era quien llevaba la investigación, pero yo decido seguir trabajando porque yo debo confiar en la inocencia de las personas hasta que se demuestre lo contrario. Yo le tenía la confianza, le veía el profesionalismo para manejar ciertos temas”, aseguró.

Al final, Juan Pablo Bieri dice que tal grabación solo es un episodio de “hablar con la cabeza caliente”, porque, en realidad, nunca pasó nada de lo que anunció que pasaría. “¿En mis actos administrativos hice lo que dice la grabación? La grabación me la hacen un 6 de diciembre -el mismo día de la emisión de La Pulla en la que apareció Rivas- y la filtran mes y medio después. Si yo hubiera querido actuar de manera autoritaria tuve mes y medio para hacerlo. ¿Los Puros Criollos salió a las 3 de la mañana cómo yo dije? ¿La quinta temporada de Los Puros Criollos dejó de emitirse cómo yo dije en la grabación? No, salió en los horarios que estaba establecida antes de que yo llegara a RTVC”, concluyó.

Por su parte, tras interposición de denuncia por parte de Juan Pablo Bieri y su abogado, la periodista Diana Díaz enfrentará un proceso paralelo en la justicia penal. El pasado 18 de octubre, se supo que la Fiscalía anunció le imputaría cargos por el delito de utilización de asunto sometido a secreto o reserva, cuya penalización podría ser una multa y pérdida del empleo o cargo público. El ente acusador citó a Díaz el próximo 18 de noviembre, día que se presentará ante la justicia por revelar los audios de censura al programa Los Puros Criollos.

Una vez se anunció la imputación contra Diana Díaz, se conoció que la misma Fiscalía tenía la intención de inspeccionar la sede de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), porque, supuestamente, allí podría individualizar los movimientos de la exdirectora de Señal Colombia, sobre todo en los días que el audio fue de conocimiento público. “Es un ambiente de miedo y autocensura que puede generar el ente acusador contra de periodistas, fuentes y medios de comunicación, que hacen uso de la libertad de expresión para informar u opinar sobre asuntos de interés público”, denunció Jhonatan Bock, director de la Fundación, en entrevista con este diario.

La Fiscalía recibió una oleada de críticas tras anunciar la imputación de Díaz y la inspección a las instalaciones de la FLIP, entre ellas, una carta de diferentes profesores de comunicación social y periodismo, quienes denuncian una presunta persecución del Estado por ejercer su profesión. “La judicialización de periodistas es una de las estrategias utilizadas por estados que no respetan los estándares de libertad de expresión. En ese sentido, ¿se está abusando del ejercicio del Derecho para acallar voces independientes, críticas o fieles a los valores esenciales del periodismo?”, consignaron en el documento.

En respuesta a los cuestionamientos, el pasado 23 de octubre, el organismo investigador reveló detalles de una reunión que el fiscal general Francisco Barbosa sostuvo con Jhonatan Bock. En la conversación se trataron inquietudes de la FLIP, relacionadas con la libertad de expresión y el expediente de Diana Díaz en la justicia penal. “El Fiscal General manifestó su total interés para atender y evaluar la posible conformación de un comité técnico jurídico para revisar el asunto, siempre en pro de garantizar los derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad expresión, sin menguar la independencia y autonomía de los fiscales de cada caso”, aseguró la institución.