Por sus presuntos vínculos con paramilitares

Juicio contra Santiago Uribe continuará en enero del próximo año

Redacción Judicial

El juez primero especializado de Antioquia, Jaime Herrera Niño, confirmó que el próximo 29, 30 y 31 de enero, así como el 1° de febrero de 2018, continuará el juicio contra el ganadero Santiago Uribe Vélez. El hermano del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez es investigado por ser uno de los promotores del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, en el departamento de Antioquia. (Le podría interesar: Niegan libertad a Santiago Uribe Vélez)

La audiencia, celebrada este jueves, la Fiscalía apeló que el testimonio del hermano de Uribe, y otras pruebas más, no fueran incluidos en la defensa del ganadero. En primera instancia, el juez aceptó solo ocho de las 80 que tenían. Pero la defensa, en cabeza de David Espinoza, pide que se acepten las pruebas para demostrar la inocencia de su defendido. Entre los argumentos está en que este “montaje”, como califica este proceso judicial, está basado en desprestigiar la imagen del expresidente Álvaro Uribe.

“Lo que estamos pidiendo es que nos permitan defender a Santiago Uribe, que nos permitan llevar pruebas al juicio para poder demostrar su inocencia”, manifestó, en su momento, Espinosa. No obstante, la Fiscalía no comparte la tesis y pide que Uribe no sea escuchado como testigo. Carlos Iván Mejía, fiscal del caso, dijo que no comparte la tesis del querer dañar la imagen del senador porque sí existen pruebas de los vínculos de Santigo Uribe con paramilitares.

La Procuraduría, por su parte, solicitó que estas pruebas serán necesarias para que el ganadero tenga todas las garantías y porque su defensa quedaría reducida a las pocas pruebas que se aceptaron en primera instancia. (Lea: En juicio de Santiago Uribe, "Julián Bolívar" y "Zeus" serán testigos; Álvaro Uribe no)

El hermano del expresidente Álvaro Uribe fue acusado de homicidio y concierto para delinquir. El ente investigador está convencido de poder demostrar en juicio que Santiago Uribe Vélez, junto a otros ganaderos “prestantes” de Yarumal y sus alrededores e integrantes de la Fuerza Pública, patrocinaron la creación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles.

La Fiscalía sostiene la tesis de que los crímenes de este grupo fueron sistemáticos y generalizados, es decir, de lesa humanidad, y que se cometieron contra tres grupos de la sociedad en específico: supuestos auxiliadores de la guerrilla, prostitutas y delincuentes comunes. Santiago Uribe está detenido desde febrero de 2016.