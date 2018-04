A la cárcel cuatro vinculados en escándalo de libranzas de Elite International

Redacción Judicial

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a cuatro personas que están siendo investigadas por su supuesta participación en una millonaria defraudación de dineros, a través del negocio de libranzas de la Sociedad Elite International Américas S.A.S. Se trata de un escándalo que estalló en 2016 cuando las autoridades alertaron por irregularidades y en el cual la Fiscalía habla de una captación de dineros que superaría el billón de pesos.

Se trata de José Alejandro Navas Vengoechea y Marino Constantino Salgado Carvajal, socios fundadores y miembros principales de la junta directiva de Elite International Américas S.A.S. El primero es el representante legal de la sociedad y el segundo el vicepresidente de riesgo. Igualmente, fueron detenidos Jorge Enrique Navas Vengoechea, miembro suplente de la junta directiva y vicepresidente financiero de la sociedad; y Ana Milena Aguirre Mejía, asociada inicial y miembro principal del Consejo de Administración de la Cooperativa Servicoop de la Costa.

¿En qué consiste esta investigación? La libranza en una herramienta de crédito, en la que el empleador descuenta del salario de la persona que la adquiere, las cuotas del crédito a pagar y las gira directamente a las entidades operadoras, que pueden ser un banco, una sociedad o una cooperativa. De acuerdo con la Fiscalía, Elite International estaba dedicada a la compra y venta de cartera en la modalidad de pagarés por libranza, que supuestamente eran adquiridos directamente de entidades del sector, para luego venderlas a inversionistas con la promesa de entregarles flujos futuros del capital, más intereses.

La Fiscalía encontró presuntos hechos irregulares en las operaciones de Elite International como “ventas que no tenían el respaldo de libranzas, ventas de pagarés que estaban en mora, ventas de libranzas que ya habían sido canceladas y se negociaban nuevamente, y el denominado ‘gemeleo’ de libranzas”.

Según la Fiscalía, Elite sostuvo una relación directa de compra de cartera en libranzas con 16 sociedades. Entre ellas están, la Cooperativa Multiactiva de Vendedores Nacionales en Liquidación; Inversiones Alejandro Jiménez A.J. S.A.S; Cooperativa Multiactiva Nacional Colombiana; Cooperativa Multiactiva del Sistema de Gestión Empresarial y social; Credimed del Caribe S.A.S; Cooperativa Multiactiva Coocrediangulo en liquidación; Cooperativa Mundocrédito; Mundocrédito Servicios S.A.S; Casaeymacag S.A.S; Cooperativa Multiactiva de Suba; Alianzas Efectivas; y Crediasesoramos Créditos y Asesorías Profesionales S.A.S.

“La mayoría de estos operadores estarían aglomerados en tres grupos de control, con personas naturales que se prestaban como intermediarios en la negociación entre los operadores y Elite: el 87.43% eran controlados por Ana Milena Aguirre Mejía (capturada); el 3.72% por Diomedes Angulo Acosta; y el 8.85% correspondía a otras entidades como Alianzas Efectivas”, señaló la Fiscalía al momento de la detención.

De acuerdo con el ente acusador, Elite habría hecho operaciones de lavado de activos por un monto superior a los $US7 millones de dólares. “De los recursos obtenidos ilegalmente de manos de los inversionistas, Elite sacó del país al menos $US5 millones de dólares, de los cuales se ha logrado identificar que $US2 millones fueron destinados a empresas de los mismos involucrados”, señaló la Fiscalía al momento de la captura. Las investigaciones apuntan a que Elite habría desviado por lo menos $16.000 millones de pesos a seis empresas fachadas constituidas a nivel nacional.

Así, señaló la Fiscalía, se habrían celebrados contratos de colaboración con las sociedades Afecafe S.A.S., New Gaia S.A.S., Serodri S.A.S., R&R Consultores Financieros y Think Cool S.A.S, que pertenecerían a los directivos de Elite y a sus compañeras sentimentales. El organismo investigador señaló que entre las personas involucradas no solo estaría personal de Elite, ya que la compra de libranzas, al parecer provenía de operadores de estas cooperativas y otros comercializadores.

A los cuatro detenidos la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, estafa agravada continuada, captación masiva y habitual de dinero, negativa de reintegro, enriquecimiento Ilícito de particulares y lavado de Activos. Por este caso, se solicitó la captura del ciudadano español Francisco Javier Odriozola Juan, quien actualmente se encuentra fuera del país. Igualmente, la Fiscalía compulsó copias en contra del excongresista Roberto José Herrera, quien estaría involucrado en estos hechos.

En días pasados, el Juez 75 Penal de garantías de Bogotá envió a la cárcel a Delvis Sugey Medina Herrera, vinculada a la investigación por los hechos que rodearon la estafa a más de 6.000 personas que invirtieron en Elite Internacional S.A.S. La mujer ofreció a manera de reparación, la entrega de un lote adquirido hace algunos años en $250 millones de pesos.