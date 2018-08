A la cárcel hombre que fue encontrado con más de 360.000 archivos de pornografía infantil

Redacción Judicial

Álvaro Jaime Ospina Ramírez fue enviado a la cárcel tras ser capturado el pasado 2 de agosto por presuntamente almacenar pornografía infantil y comercializarla. La decisión fue tomada por un juez del municipio de Calarcá, quien determinó que Ospina Ramírez puede representar un peligro para la sociedad. El hombre de 68 años es investigado por tener en su poder tres discos duros que contenían más de 360.000 archivos, entre fotos y videos pornográficos con menores.

Las autoridades ya le venían siguiendo la pista al hombre desde hace varios meses por lo que se determinó realizar un allanamiento a su vivienda en donde encontraron el material que, al parecer, almacenaba y comercializaba con países de Centroamérica como Panamá y México. Esta información fue otorgada por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de Armenia.

(Lea: Capturan a hombre con más de 300.000 videos y fotos de pornografía infantil)

Se presume que el hombre contactaba a sus víctimas a través de su página principal de Facebook y después de entablar comunicación constante, les ofrecía dinero a cambio de las fotografías íntimas que aparentemente eran tomadas en su residencia ubicada en el municipio de Calarcá (Quindío).

Hasta el momento se ha podido determinar que las víctimas oscilaban entre los 14 y 18 años. Las autoridades siguen realizando las investigaciones pertinentes.

En relación con el delito de pornografía infantil, el pasado mes de mayo la Corte Suprema explicó que en las imágenes en las que se muestre un comportamiento sexual explícito con menores reales, o que se destinen a la búsqueda de excitación, serán consideradas como material prohibido y tendrán repercusiones penales. Lo anterior, con el propósito de establecer algunos parámetros claves para identificar cuándo existe un caso de pornografía infantil. Dictámentes que, sin duda, darán pistas claras a la hora de judicializar a quienes cometan este delito.

“La simple representación de los órganos sexuales, cuando no revelan la capacidad de conducir al observador a un escenario sexual, no resulta pornográfica. De ahí que se afirme que los meros desnudos, las poses sugestivas y las imágenes de los genitales o de la región púbica, que no pueden reputarse exhibición lasciva, quedaría excluida de la consideración de pornografía, en tanto no cumplen con el primero de los requisitos del concepto, es decir poseer un carácter sexualmente explícito”, señaló la Corte hace unos meses.

(Lea: Corte Suprema explica en qué casos existe el delito de pornografía infantil)

Por otro lado, continuando con la prevención y el refuerzo a este tipo de delitos, la Policía instauró el pasado 6 de agosto el Centro de Capacidades para la Ciberseguridad de Colombia ‘C4’. La Iniciativa, que tuvo una inversión de $41.600 millones, busca reforzar la seguridad y prevenir delitos que se desarrollan a través de la internet como el ciberterrorismo y la pornografía infantil, entre otros. Este proyecto se creó con la ayuda del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se centra en cuatro aspectos importantes: la prevención en la red, la ciberinvestigación, la informática Forense y el relacionamiento Estratégico que permitirán hacer un mayor seguimiento a estos delitos.

(Le puede interesar: Así trabajará el nuevo centro de ciberseguridad de la Policía Nacional)