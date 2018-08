La carta que el abogado de Carlos Mattos envió para aplazar audiencia

Redacción Judicial

La audiencia de imputación de cargos contra el empresario Carlos Mattos estaba programada para este viernes 3 de agosto. Sin embargo, su abogado aseguró que el empresario tiene problemas de salud y no pudo asistir. La nueva audiencia será el 3 de septiembre.

Para el próximo 3 de septiembre a las 2:00 de la tarde quedó aplazada la audiencia de imputación de cargos contra el empresario Carlos Mattos, quien al parecer habría pagado una millonaria suma de dinero para el reparto irregular de una demanda por él contra la empresa coreana Hyundai Motor Company. Mattos será imputado por los delitos de acceso abusivo a un sistema informático, daño informático, utilización ilícita de redes de comunicaciones y cohecho por dar u ofrecer.

A través de una carta, conocida por El Espectador, el abogado Jason Alexander Andrade pidió el aplazamiento de la diligencia judicial que estaba programada para este viernes. “Tomando en cuenta que, conforme lo acreditan los documentos que fueron remitidos por los familiares del indiciado, el señor Mattos Barrero presenta padecimientos de salud que le impiden concurrir a las audiencias de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento”, se lee en la carta.

(Le puede interesar: Las pruebas de la Fiscalía en contra del abogado de Carlos Mattos)

“En efecto, el informe psicológico suscrito por la profesional Teresita Cruz el 20 de julio de 2018 en Madrid (España) que anexo, refiere como antecedentes que el señor Mattos Barrero ha acudido a consulta de psicología cognitivo-conductual desde el 14 de abril de 2017 y hasta la fecha actual, quien viene medicado con Britelliz-10mg prescrito por el especialista en neurología al evidenciar manifestaciones depresivas continuas; destacando que el motivo de consulta es un marcado estado de ansiedad, insomnio sostenido en el tiempo, opresión en el pecho, llanto e ideas autolíticas”, agrega la carta.

Según lo argumenta el abogado, Mattos además viene presentando problemas a nivel atencional y de concentración “por lo que recomienda que el paciente no sea sometido a situaciones que generen respuestas altas de estrés sostenido en el tiempo”. Asimismo, para Andrade, el hecho de que se declare a Mattos como persona ausente, teniendo en cuenta que está sufriendo de un padecimiento de salud, sería considerado una grave violación a los derechos fundamentales del investigado.

“En aquellos casos en los que el capturado no puede ejercer su derecho a la defensa material por causas no imputables a él, tales como su estado de inconsciencia o grave enfermedad, debe suspenderse la iniciación del proceso penal y, por consiguiente, no pueden adelantarse las audiencias de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento”, resalta la carta.

(En contexto: Ordenan captura del empresario Carlos Mattos)

Carlos Mattos demando a la compañía coreana debido a que esta le quitó la representación de la empresa automotriz en Colombia. En 2015, luego de la ruptura comercial, Mattos conformó un equipo de abogados profesionales para emprender acciones judiciales en busca de resarcir los perjuicios que, según la Fiscalía, le causó esa ruptura.

Por tales hechos han sido varios los capturados que ya fueron judicializados, y en cuyas diligencias se habría mencionado el nombre del empresario colombiano. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, desde que se presentó la demanda, el abogado de Mattos; Luis David Durán Acuña, también capturado por estos hechos; contactó al entonces oficial mayor del mencionado juzgado, Dagoberto Rodríguez Niño, para comentarle el plan y pedirle ayuda con el trámite de la demanda. Rodríguez Niño, también capturado, le comentó el caso al juez Reinaldo Huertas, quien presuntamente aceptó colaborar.