La confesión más difícil: los periodistas que admitieron ser víctimas de abuso sexual

Denunciar violencia sexual nunca ha sido fácil para nadie, mucho menos para quienes la han padecido. Pero Adolfo Zableh, Claudia Morales y Vicky Dávila decidieron hacerlo y, para aportar al debate, lo hicieron en público: desde las columnas que tienen en medios de comunicación.

El pasado domingo 14 de julio, cuando el país político debatía con todo tipo de argumentos por qué sí o por qué no debería instaurarse la cadena perpetua en Colombia, Vicky Dávila apareció en su columna de la revista Semana con un aporte a la discusión totalmente inesperado: su propia experiencia. “Mi instinto de supervivencia esperaba que alguien llegara a salvarme. Sentía su piel sudorosa y su aliento nauseabundo, mientras su mano se deslizaba por debajo de mi vestido, entraba en mis pantaloncitos y me tocaba en donde mi mamá me había enseñado que nadie me podía tocar”, escribió la periodista, quien dejo saber que fue víctima de un hermano de su padre, al tiempo que le pedía al presidente Duque que buscara las penas de por vida para los abusadores de menores.

Con esa revelación, la periodista se unió a otros columnistas que en años recientes han usado sus espacios en medios de comunicación para romper el silencio frente a un tema que parece causar tanta incomodidad y contar que han sido víctimas de una violencia que pareciera ir en aumento en el país. El pasado 25 de junio, Medicina Legal reveló que en 2018 hubo un incremento de 10% en las denuncias de violencia sexual en 2018 en Colombia frente al año inmediatamente anterior, convirtiéndose en el año de la última década con más casos de abuso sexual reportados.

El informe también dejó cifras preocupantes frente a la niñez y juventud. Las principales víctimas de este flagelo son los jóvenes entre 10 y 14 años, seguidos por los niños entre los 5 a 9 años, con un 40 % y 24 % de casos reportados respectivamente. Frente a este panorama, cobran más valor los testimonios de tres periodistas que desde su posición se han animado a denunciar ante la opinión pública que fueron víctimas de este tipo de violencias. Claudia Morales, Adolfo Zableh y Vicky Dávila son estos tres comunicadores que han decidido dejar de guardar silencio y hablar de este tema que, para muchos, es tabú.

Adolfo Zableh Durán

El columnista de múltiples medios usó su espacio en el diario El Tiempo para publicar “De eso no se habla”. En este texto, publicado el 15 de enero de 2016, reconoció que a sus 5 años fue abusado sexualmente por una persona cuya identidad se guardó. Zableh Durán aseguró que su impulso para contar su caso fueron las denuncias de violaciones cometidas por miembros de la iglesia católica en la ciudad de Boston expuestas en la película “Spotlight”. Así mismo, contó que su tartamudez venía en gran parte de este acto de violencia sexual, que también generó algunos otros problemas en su vida adulta.

Tras las repercusiones de su columna, Adolfo Zableh declaró en entrevistas posteriores que poco se acordaba del hecho. Incluso, señaló que fue su madre la que le preguntó cuando tenía 25 años si guardaba en su memoria aquel suceso. El periodista barranquillero también afirmó ante diferentes medios que no buscaba que se hiciera justicia o convertirse en un adalid en contra del abuso infantil, simplemente quería sacarse de encima un “piano” que guardaba desde hace varios años en su interior. Convirtió su experiencia en el libro "Todos tenemos una historia que olvidar".

Claudia Morales

En la columna “Una defensa del silencio”, publicada por este diario el 19 de enero de 2018, la periodista contó que había sido violada por un jefe al que simplemente se limitó a nombrar como “Él”. “Le hace preguntas rápidas mientras la lleva hacia la cama. Ella, que siempre tiene fuerza, la pierde, aprieta los dientes y le dice que va a gritar. 'Él' le responde que sabe que no lo hará. La viola”, narró la periodista, quien reconoció que su victimario, para el momento de la agresión, era un “hombre relevante en la vida nacional”.

Claudia Morales señaló que por mucho tiempo optó por guardar silencio, pues tenía temor de que su agresor pudiera tomar acciones contra ella debido a sus influencias. Pero, gracias al movimiento mundial #MeToo (víctimas de acosos y abusos denunciando por todo el mundo), la comunicadora sintió la “necesidad de escribir” sobre su caso. Por otro lado, defendió a las personas que decidían callar y no contar la experiencia que habían padecido: “La revelación de mi historia es una defensa del silencio y un llamado a entender que cada uno de quienes hemos sido abusados tenemos mundos distintos”:

Vicky Dávila

La periodista de La W recurrió a su espacio en la revista Semana para contar que a sus 5 años fue abusada por un tío. En el texto “A mi también me pasó”, narró cómo por varios años guardó silencio y no les contó a sus familiares lo que había sucedido. Incluso, señaló que su papá murió sin conocer que su hija había sido violentada sexualmente por uno de sus hermanos.

“Mis ojos no eran capaces de mirarlo de frente, estaban clavados en la puerta. No podía gritar, ni llorar, ni salir corriendo; estaba dominada (...) No sé si el depravado me iba a hacer algo más, lo cierto es que me hizo mucho daño”, contó Dávila sobre el abuso que, explica ella, ocurrió dentro del ámbito familiar. La periodista usó su denuncia para brindarle su apoyo a la propuesta del Gobierno de instaurar cadena perpetua para violadores de niños. “Sí a la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores, aunque no sea suficiente”, concluyó en la columna del pasado domingo 14 de julio.