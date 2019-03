La confusión por dos procesos de amenazas contra Petro en juzgado de Medellín

El senador Gustavo Petro estaba en el Juzgado Quinto especializado de Medellín por la denuncia que interpuso en contra de un trino anónimo que lo amenazaba. Al comenzar la audiencia, según contó Petro, conectaron por medios virtuales a Jhon Jairo Velasquez Vásquez, alias Popeye, quien está siendo investigado también por amenazas contra el líder de la Colombia Humana, pero en un proceso totalmente distinto. El fiscal que llevaba el caso alegó que no tenía preparado el material probatorio y la audiencia tuvo que ser aplazada.

(Lea también: Fiscalía abre investigación por amenazas de "Popeye" contra Gustavo Petro)

En abril del año pasado, durante la campaña presidencial, el usuario de Twitter “El cordobés” invitó a través de esa red social a un partido de fútbol para celebrar la eventual victoria de Iván Duque en el que “como no va a haber balón, utilizaremos la cabeza de Petro”. Según anunció el senador, la persona detrás de esta cuenta fue identificada y el día de hoy pensó que la audiencia a la que estaba siendo citado en un juzgado de la capital antioqueña era por ese proceso.

En este momento me encuentro en el juzgado quinto especializado de Medellín. He acusado a El cordobés @DiazMafemapu quien me amenazó de muerte, ha sido identificado y empieza su procesamiento



Es la primera vez que logramos identificar y procesar un amenazante en redes. pic.twitter.com/W2IsMEBkY6