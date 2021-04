La Fiscalía argumenta por qué proceso contra Álvaro Uribe debe archivarse

Ante la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz Rassa, la Fiscalía General expone sus argumentos sobre por qué debe precluirse el proceso por presunta manipulación de testigos en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Iván Cepeda y Eduardo Montealegre denunciaran al fiscal del caso, Gabriel Jaimes, por prevaricato.

La definición del futuro judicial del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez inicia este martes. El fiscal Gabriel Jaimes argumenta ante la jueza 28 de Conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz Rassa, las razones que lo llevaron a pedir que precluya en favor del exmandatario el expediente judicial que desde 2018 se le adelanta por presunta manipulación de testigos, en concreto por intentar, a través de terceras personas, que se cambiara el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, quien ha vinculado al exmandatario de tener nexos con grupos paramilitares.

Hasta el momento, la Fiscalía sólo había publicado un escueto comunicado señalando que, en criterio de esa entidad, “varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe”. Jaimes deberá profundizar las razones detrás de esas afirmaciones, en una petición que ha sido controvertida desde su anuncio, el pasado 5 de marzo, por la víctima acreditada en este proceso, Iván Cepeda, así como por el exfiscal Eduardo Montealegre, quien pidió ser reconocido como tal. Ambos denunciaron esta misma mañana al fiscal Jaimes por presunto prevaricato, pues consideran que la Fiscalía solo ha buscado la “impunidad de Uribe”.

La audiencia inició pasadas las 9:00 a.m. de este martes 6 de abril de 2021, con la petición del abogado de Monsalve, Miguel Ángel del Río, para que en el expediente sea reconocida como víctima la exesposa del testigo Deyanira Gómez, quien está en el exilio. Del Río citó interceptaciones rendidas de conversaciones entre Álvaro Uribe y el abogado Diego Cadena en las que ambos hablan sobre ella y se preguntan por su lugar de trabajo. Narrando cómo la mujer fue objeto de medidas de protección por orden de la Corte Suprema; que ella grabó, con conocimiento del alto tribunal, una reunión que sostuvo con Cadena; y destacando actos sospechosos en su contra, como seguimientos, el abogado del Río sustentó su petición.

Del Río se refirió a una serie de documentos revelados el fin de semana por el periodista Daniel Coronell, de abril de 2018, en el que los escoltas narran hechos que serían sospechosos como un indigente que optó por dormir frente a su lugar de vivienda o el seguimiento de su vehículo de una moto. Deyanira Gómez se quedó sin trabajo en mayo de 2018. Del Río relató como un país, que no mencionó por su seguridad, acogió la petición para protegerla. “Aquí hay un daño. Una mujer declaró en un proceso penal y sus dichos generaron que para el abogado Diego Cadena y Álvaro Uribe Vélez era ella el obstáculo para la retractación de Juan Guillermo Monsalve. Se genera un daño, el exilio, con dos niños”, dijo el abogado.

Según del Río, en su caso, hay otro daño, de carácter patrimonial pues la finca “La Veranera” fue objeto de medidas cautelares de extinción de dominio por parte de la Fiscalía, de su propiedad. Y cuestionó comentarios del expresidente de Álvaro Uribe en redes sociales sobre Deyanira Gómez, calificándola como un “instrumento de Santos-Barceló-FARC”. Es un andamiaje que tiene como propósito deslegitimar a una víctima”, dijo el abogado. En la diligencia, el abogado Roberto Rodríguez, además, solicitó que sea considerado como víctima en este proceso, el periodista Gonzálo Guillén.

Jaimes recibió el expediente el 3 de septiembre de 2020, luego que el expresidente Uribe Vélez renunciara al senado y, con ello, la Corte Suprema de Justicia perdiera competencia para seguir investigándolo. La pesquisa en su contra la inició dicho tribunal el 16 de febrero de 2018 cuando tuvo información, desde la defensa de Cepeda, que el testigo Monsalve estaba siendo abordado de diferentes vías para que se retractara de sus afirmaciones. Ese abordaje, dijo la Corte, denotaba una urgencia pues el material se necesitaba para presentarlo ante el alto tribunal con la intención de que fuera revocada otra decisión que esa Corte había tomado días atrás: archivar una denuncia que Uribe había puesto contra Cepeda por manipulación de testigos.

Aunque la Sala de Instrucción de la Corte Suprema detuvo al expresidente el 4 de agosto de 2020, para el fiscal Gabriel Jaimes el paso siguiente de esta investigación no era llamarlo a juicio sino, al contrario, pedir su preclusión. Según Jaimes, no hay prueba de que el expresidente haya cometido delito y algunos de los hechos de este caso no pueden calificarse como ilegales. En contra parte, Cepeda y Montealegre consideran que las pesquisas de Jaimes no apuntaron ni a ratificar ni a ahondar en la investigación que ya había adelantado la Corte Suprema, que goza de validez, sino a “arrasarla” en favor de Uribe, quien en este momento tiene la calidad de imputado.

El caso Uribe consta de varios episodios. Por un lado, están los abordajes al testigo Monsalve, como los calificó la Corte Suprema, tanto por intermedio del abogado Diego Cadena, quien se presentaba como apoderado del exmandatario, como por Carlos López, alias Caliche, quien habría sido buscado por el representante Álvaro Hernán Prada. Ambos, con un único fin, buscar su retractación en los días 21 y 22 de febrero de 2018. Cadena visitó a Monsalve en prisión, pero no obtuvo el documento que necesitaba. Al tiempo, su compañero en la cárcel, Enrique Pardo Hasche le decía al testigo que se pusiera “del lado del ex”. Y un viejo conocido, Caliche, le escribía por WhatsApp diciéndole que “le habían llegado del ex” para que presentara una carta o un video con la retractación.

De otra parte, en este caso están de presente las estrategias utilizadas por el abogado Diego Cadena para conseguir testigos que hablaran en favor del expresidente Uribe y de su hermano, Santiago, quien está en juicio por conformación de grupos paramilitares. La Corte Suprema había acreditado la existencia de pagos y promesas de pagos a Carlos Enrique Vélez, quien terminó enviado cartas a la justicia señalando que Iván Cepeda le había pedido incriminarlos. Lo hizo con el propio testimonio de alias Víctor, quien dijo que Cadena le ofreció $200 millones.

La idea era desacreditar a otro testigo, al exparamilitar Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, quien también ha vinculado a Álvaro Uribe Vélez con el Bloque Metro de las Autodefensas. Los acercamientos, dijo la Corte, incluyeron a Eurídice Cortés, alias Diana, y a otros exparamilitares que firmaron cartas, hechas por Cadena, que fueron entregadas a la Corte Suprema. Según ese alto tribunal, el expresidente no solo sabía de las gestiones de Cadena sino que estaba pendiente de las labores del abogado a través del personal de su Unidad de Trabajo Legislativo.

Igualmente, en este caso, la Corte Suprema de Justicia señaló que Uribe buscó, a través de terceras personas, buscar al narcotraficante Juan Carlos El Tuso Sierra, quien dijo en 2009 que fue buscado por Piedad Córdoba e Iván Cepeda para que incriminara al expresidente Uribe, a cambio de conseguir asilo para él y su familia en Europa, hecho negado por los mencionados. Sierra envió cartas a la Corte en ese sentido pero no declaró ante la Sala de Instrucción. En cambio, sí lo hizo ante la Fiscalía. Se espera que a lo largo de la diligencia, la Fiscalía explique su postura sobre estos hechos, así como sobre las gestiones que habría hecho ante la familia de Monsalve, el ganadero Juan Guillermo Villegas, amigo de antaño del expresidente, con el fin de que este confiara en el abogado Cadena.

